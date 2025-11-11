რუსეთმა უკანონო და "მიუღებელი" უწოდა აშშ-ის მიერ ვენესუელის ნავებზე თავდასხმებს

ვაშინგტონსა და კარაკასს შორის დაძაბულობა ბოლო დღეებში მკვეთრად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კარიბის ზღვაში სამხედრო ძალების განლაგება დაიწყო და ვენესუელის ნავებს დაარტყა.
„ასე იქცევიან, ზოგადად, კანონგარეშე ქვეყნები, ასევე ისინი, ვინც თავს კანონზე მაღლა აყენებს“, - განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში, რითაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა აშშ-ის ქმედება, რასაც მან აშშ-ის მხრიდან „ნარკოტიკებთან ბრძოლის საბაბი“ უწოდა.
ვენესუელას მართავს პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო რომელსაც პოლიტიკურად და ეკონომიკურად კრემლი უჭერს მხარს.
ლავროვმა განაცხადა, რომ აშშ (ნავებს) სასამართლო პროცესისა და გამოძიების გარეშე ანადგურებს და არა მხოლოდ სასამართლო პროცესისა და გამოძიების გარეშე, არამედ ისე, რომ არ წარმოადგენს ფაქტებს."
11 ნოემბერს აშშ-ის ავიამზიდების მოიერიშე ჯგუფი სამხრეთ ამერიკაში ჩავიდა, რითაც გაძლიერდა ამ ქვეყნის სამხედრო ყოფნა რეგიონში, რის გამოც ვენესუელამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ შესაძლოა ამას სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი მოჰყვეს. ვენესუელამ იქ საკუთარი ფლოტის განლაგების შესახებ გამოაცხადა.
აშშ-ის სარდლობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსოფლიოში უდიდესი ავიამზიდი USS Gerald R. Ford-ი აშშ-ის საზღვაო ძალების სამხრეთ სარდლობის პასუხისმგებლობის არეალში შევიდა, რომელიც ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზს მოიცავს.
გემის განლაგების ბრძანება დაახლოებით სამი კვირის წინ გაიცა რეგიონში ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით.
აშშ-რუსეთის ურთიერთობები ბოლო კვირების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო დაიძაბა, რადგან ტრამპმა მოსკოვისა და უკრაინის ომის გადაწყვეტის არარსებობის გამო იმედგაცრუება გამოთქვა.
