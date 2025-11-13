რუბიო: აშშ-ს რუსეთის საწინააღმდეგოდ არც ისე ბევრი სანქცია დარჩა

რუბიოს მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე ჰკითხეს, აპირებს თუ არა აშშ უკრაინაში ომის გაგრძელების გამო რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას, რასაც სახელმწიფო მდივანმა უპასუხა, რომ არც ისე ბევრი სანქცია დარჩათ.
მარკო რუბიოს თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა სანქციებით დაარტყა რუსეთის უმსხვილეს ნავთობკომპანიებს, რასაც ვაშინგტონისგან ყველა ითხოვდა, ახლა საჭიროა აღსრულება და შედეგი გარკვეული დროის შემდეგ დადგება.
პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, რომელიც პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციისგან განსხვავებით თავს იკავებდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პოლიტიკის გაგრძელებისგან იმ მოტივით, რომ ეს ხელს შეუშლიდა უკრაინაში ომის დასრულებისკენ მიმართულ სამშვიდობო პროცესს, 22 ოქტომბერს სანქციები დაუწესა რუსეთის ორ უმსხვილეს ნავთობკომპანიას, „ლუკოილს“ და „როსნეფტს“ და მათ შვილობილ კომპანიებს.
12 ნოემბერს ჟურნალისტებმა სახელმწიფო მდივანს ჰკითხეს რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის შესახებაც. მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ამ ფლოტის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების დასაცავად ევროპელებმა უნდა იმოქმედონ, რადგან ეს მათთან უფრო ახლოს მდებარე რაიონებში ხდება.
ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს რუსული ნავთობი გადააქვთ მოქმედი საერთაშორისო სანქციებისთვის გვერდის ავლით. ევროკავშირის მიერ სანქცირებულია რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ნაწილად მიჩნეული, სხვადასხვა ქვეყნის დროშით მცურავი 550-ზე მეტი გემი.
