ერდოანის თქმით, კვიპროსი გაყოფილი უნდა დარჩეს

13 ნოემბერს თურქეთის პრეზიდენტმა თავისი მხარდაჭერა გამოთქვა კვიპროსზე „ორი სახელმწიფოს თანაარსებობის“ შესახებ მაშინ, როცა მასპინძლობდა კუნძულის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახალ ლიდერს, რომელსაც ანკარა უჭერს მხარს და რომელიც გაერთიანების მომხრე იყო.
ოქტომბერში, ჩრდილოეთ კვიპროსის გამოყოფილმა ტერიტორიამ - რომელსაც მხოლოდ თურქეთი აღიარებს - დიდი უპირატესობით მისცა ხმა ყოფილ პრემიერმინისტრს, თუფან ერჰურმანს, როგორც შემდეგ პრეზიდენტს, ანკარის მიერ არჩეული ლიდერის, ერსინ თათარის ნაცვლად, რომელსაც პრეზიდენტობის ვადა გასდიოდა.
ერჰურმანი მხარს უჭერს ხმელთაშუა ზღვის ამ კუნძულის გაერთიანებას, რომელიც 1974 წლიდან არის გაყოფილი. იგი კვიპროსელ ბერძნებთან მოლაპარაკებების განახლების მოთხოვნით გამოდიოდა.
თუმცა, ხუთშაბათს, თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა - მას შემდეგ, რაც მიიღო ერჰურმანი თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტის დროს - განაცხადა: „ჩვენ გვჯერა, რომ კვიპროსის საკითხის ყველაზე რეალისტური გადაწყვეტა კუნძულზე ორი სახელმწიფოს თანაარსებობაა“.
„ჩვენ კვლავაც ვრჩებით იმ აზრზე, რომ შესაძლებელია ისეთი გადაწყვეტა, რომლის ფარგლებშიც კუნძულზე მცხოვრები ორი ხალხი მშვიდობიანად, კეთილდღეობითა და უსაფრთხოებით იცხოვრებს გვერდიგვერდ და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს გულწრფელ ძალისხმევას ამ მიმართულებით“, - განაცხადა ერდოანმა ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
თავის მხრივ, ერჰურმანმა განაცხადა, რომ კვიპროსელი თურქი ხალხი კვიპროსის ორი თანასწორი დამფუძნებელი პარტნიორიდან ერთ-ერთი იყო.
კუნძულის გაყოფილი სტატუსის მოგვარების მიზნით გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების ბოლო მნიშვნელოვანი რაუნდი შვეიცარიაში 2017 წელს ჩაიშალა.
ორივე მხარის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ ივლისში, გაეროს შტაბ-ბინაში ნიუ-იორკში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტერეშმა ამ მოლაპარაკებებს „კონსტრუქციული" უწოდა.

