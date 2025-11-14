Accessibility links

კიევზე მასირებული შეტევა იყო რუსული რაკეტებით და დრონებით

რუსეთის ჯარებმა კიევზე მასირებული შეტევა მიიტანეს 8 ნოემბერსაც
რუსეთის ჯარებმა კიევზე მასირებული შეტევა მიიტანეს 8 ნოემბერსაც

რუსეთის ჯარებმა ბალისტიკური რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და კიევის ოლქზე. საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები ვალდებული არიან თავშესაფრებში გადავიდნენ, შუაღამის შემდეგ გამოცხადდა.

კიევის საქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს ტელეგრამ-არხზე 14 ნოემბერს, დილის შვიდი საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაშავებულია 16 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი.

კიევის სხვადასხვა რაიონში დაზიანებული და დამწვარია ათზე მეტი მრავალბინიანი სახლი და ადმინისტრაციული შენობა. კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, დაზიანებულია თბომაგისტრალის არაერთი მონაკვეთიც, რის გამოც სახლების ნაწილს გათბობით მომარაგება შეუწყდა.

რუსული დრონებითა და რაკეტებით შეტევის შედეგად სულ მცირე 6 ადამიანი დაშავდა კიევის ოლქში. საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, დაშავებულებს შორის ერთი ბავშვია. კიევის ოლქის ბუჩის, ვიშგოროდის, ფასტოვის, ბელოცერკოვსკის და ობუხოვის რაიონებში დაზიანებული და დამწვარია სახლები და სასაწყობე შენობები.



