სუს-ის ანტიკორუფციულმა საფლავის უკანონო გასხვისებისთვის "ჰერმესის" თანამშრომელი დააკავა

მოკლედ

  • სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს ცნობას შპს ჰერმესის თანამშრომლის დაკავების შესახებ - მუხათგვერდის სასაფლაოს ზედამხედველს საფლავის უკანონოდ გასხვისებას ედავებიან.
  • შპს ჰერმესი თბილისის მერიის კომპანია.
  • დაკავებული მესაფლავე თანხის სანაცვლოს მუხათგვერდის სასაფლაოზე ასხვისებდა მიწას.
  • კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე გათვალისწინებული სასჯელი 4-დან 6 წლამდე პატიმრობაა.

"ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ქ. თბილისის მერიის მიერ
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ მუხათგვერდის სასაფლაოს ზედამხედველი
საქართველოს მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რომ მუხათგვერდის სასაფლაო ქ. თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია და კანონით გარდაცვალების ცნობის გარეშე საფლავის გასხვისება არ შეიძლება, დაჰპირდა, რომ გარდაცვალების ცნობისგარეშე, საკუთრებაში გადასცემდა მუხათგვერდის სასაფლაოზე მდებარე სამადგილიან საფლავს და დაუმზადებდა საფლავის მოწმობას, რომელშიცჩაიწერებოდა ხსენებული მოქალაქის გარდაცვლილი ბაბუის მონაცემები, რომ თითქოს საფლავის ტერიტორიაზე უკვე დასაფლავებული იყო აღნიშნული პირი და გაკეთდებოდა შესაბამისი წარწერა, რის სანაცვლოდაც მოითხოვა 4600 ლარის გადახდა" - ნათქვამია სუს-ის მიერ გავრცელებულ განხადებაში.

გამოძიება ამბობს, რომ მოქალაქემ საფლავის უკანონოდ მისაღებად ორ ნაწილად გადაიხადა თანხა - პირველ ჯერზე 2 100 ლარი, მეორე ჯერზე. 2 500 ლარი და მან საფლავის მოწმობა 14 ნოემბერს მიიღო.

სუს-ი ამბობს, რომ მესაფლავის წინააღმდეგ საქმეშია აუდიო და ვიდეომტკიცებულებები.


