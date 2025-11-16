კიევზე მორიგი თავდასხმისას დაიღუპა ჩერნობილის პირველი მსხვერპლის ქვრივი

ითვლება, რომ ვალერი ხოდემჩუკი 1986 წლის 26 აპრილს, სადგურის მეოთხე ენერგობლოკის ავარიის პირველი მსხვერპლი იყო.
73 წლის ნატალია ხოდემჩუკი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ინფორმაცია ამის შესახებ 15 ნოემბერს, უკრაინული ტელემარათონის ეთერში გავრცელდა.
კორპუსში, რომელიც რუსული შეტევის შედეგად დაზიანდა, ცხოვრობენ ჩერნობილის ენერგობლოკის ავარიისას დაზარალებული ადამიანები და ლიკვიდატორების ოჯახები.
გავრცელებული ინფორმაციით, სახლს რუსული უპილოტო საფრენი აპარატი შეეჯახა. ხოდემჩუკის ბინაში ხანძარი გაჩნდა. ის საავადმყოფოში მძიმე დამწვრობებით გადაიყვანეს და მომდევნო დღეს გარდაიცვალა.
ნატალია ხოდემჩუკის ქმარი, ვალერი ხოდემჩუკი ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ენერგობლოკზე მთავარი ცირკულაციის ტუმბოს უფროს ოპერატორად მუშაობდა. იმ დღეს, როდესაც ჩერნობილში, ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქება მოხდა, ვალერი ხოდემჩუკი თავის სამუშაოს ასრულებდა.
ვალერი ხოდემჩუკი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. არსებული მონაცემებით, ის აფეთქებისას ადგილზე დაიღუპა და მისი სხეული ენერგობლოკის ნანგრევებში დარჩა. ცხედრის პოვნა შეუძლებელი იყო ხანძრისა და ძლიერი რადიაციის გამო.
ხოდემჩუკის სიმბოლური სამარე მოსკოვის მიტინსკის სასაფლაოზე მდებარეობს, სადაც დაღუპული მეხანძრეები და ელექტროსადგურის თანამშრომლები არიან დაკრძალული.
ცნობილ მინისერიალში "ჩერნობილი" ხოდემჩუკის როლი შეასრულა მსახიობმა კირან ო'ბრაიენმა.
1986 წლის აპრილში, უკრაინაში ავარია მოხდა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მე-4 ენერგობლოკზე. აფეთქებით გამოწვეული რადიაციული ფონის ზრდა 30-40-ჯერ აღემატებოდა 1945 წელს, იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბის აფეთქებით წარმოქმნილ რადიაციულ ფონს. ჩერნობილის ავარიის შედეგად, რადიაქტიური ღრუბელი უკრაინის გარდა გავრცელდა ბელარუსისა და რუსეთის ტერიტორიების დიდ ნაწილზე.
გაეროს მონაცემებით, 1986 წლის ატომურმა კატასტროფამ 4000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა გარემოს დამცველი აქტივისტების ვარაუდით, მსხვერპლის რიცხვი გაცილებით მეტია და 100 ათასს აღწევს.
