Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სულ მცირე 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა უკრაინის ქალაქ ტერნოპოლზე რუსეთის ჯარების შეტევას

ქალაქ ტერნოპოლში დანგრეული სახლი. 2025 წლის 19 ნოემბერი
ქალაქ ტერნოპოლში დანგრეული სახლი. 2025 წლის 19 ნოემბერი

უკრაინაზე რუსული რაკეტებითა და დრონებით შეტევის შედეგად, სულ მცირე, 10 ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ქალაქ ტერნოპოლში. ეს ინფორმაცია დღის 12 საათისთვის ტელეგრამით გაავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იჰორ კლიმენკომ.

მინისტრის ინფორმაციით, დაჭრილებს შორის 12 ბავშვია. კლიმენკოს ცნობით, ტერნოპოლში დანგრეულია 9-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნაწილი - მესამედან ბოლო სართულის ჩათვლით. კიდევ ერთ 9-სართულიან სახლში ხანძარი გაჩნდა.

რუსეთის ჯარები უკრაინის სხვადასხვა რეგიონს დრონებითა და რაკეტებით გასული ღამის განმავლობაში უტევდნენ.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც დღეს, 19 ნოემბერს თურქეთში იმყოფება, სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინის წინააღმდეგ გამოიყენეს 470-ზე მეტი დრონი და 48 რაკეტა.

ზელენსკიმ სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ახლობლებს.

უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციით, ათეულობით ადამიანი დაშავდა ხარკოვსა და ივანო-ფრანკოვსკში, ლვოვში დაზიანებულია ენერგოობიექტები.

ზელენსკის განცხადებით, ყოველი ასეთი თავხედური შეტევა ადასტურებს, რომ რუსეთზე ზეწოლა არასაკმარისია და ამ ვითარების შეცვლა შეუძლია რეალურად ქმედით სანქციებს და უკრაინის დახმარებას საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტებითა და სხვა იარაღით.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოწვეულ მსხვერპლსა და სამოქალაქო ობიექტების განადგურებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG