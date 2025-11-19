Reuters-ი: "ნოვატეკი" ჩინეთში თხევად აირს 30-40%-იანი ფასდაკლებით ყიდის

ამის შესახებ Reuters-მა 16 ნოემბერს, ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა.
Arctic LNG 2 შეტანილია როგორც აშშ-ის, ასევე ევროკავშირის სანქციების სიაში. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ არაერთხელ განაცხადა მზადყოფნაზე, დაუწესოს მეორადი სანქციები ან გადასახადები იმ კომპანიებსა და ქვეყნებს, რომლებიც აგრძელებენ ენერგიის შეძენას რუსეთიდან ან თავს არიდებენ სანქციებს.
სააგენტო აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლის აგვისტოში ფასის შემცირებამდე, "ნოვატეკმა" ვერ შეძლო Arctic LNG 2 პროდუქციის მყიდველების პოვნა. თუმცა 28 აგვისტოს, თხევადი ბუნებრივი აირის პირველი პარტია ჩინეთს მიაწოდეს, წყაროს ცნობით, დაახლოებით 30%-იანი ან მეტი ფასდაკლებით.
ანგარიშში არ არის მითითებული, რომელი ჩინური კომპანიები ყიდულობენ თხევად ბუნებრივ აირს "ნოვატეკისგან" ამ პირობებით.
ფორუმი