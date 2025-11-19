სააგენტო Reuters-ი იმოწმებს ამ საკითხთან დაკავშირებულ ორ პირს, რომელთა თანახმად, წინადადება გულისხმობს კიევის მიერ ტერიტორიებისა და გარკვეული იარაღის დათმობას.
წყაროებმა, რომლებმაც ვინაობის დამალვა ითხოვეს, განაცხადეს, რომ წინადადებები სხვა საკითხებთან ერთად მოიცავს უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობის შემცირებასაც. წყაროების ცნობით, ვაშინგტონს სურს, რომ კიევმა შეთავაზების ძირითადი პუნქტები მიიღოს.
Reuters-ის წყარო - აშშ უკრაინას სთავაზობს ომის დასასრულებლად ტერიტორიისა და იარაღის დათმობას
აშშ-მა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიანიშნა, რომ უკრაინამ უნდა მიიღოს რუსეთთან ომის დასასრულებლად აშშ-ის მიერ შემუშავებული წინადადება.
