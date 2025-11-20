რუბიო: უკრაინაში მყარი მშვიდობის მიღწევა ორივე მხარისგან მოითხოვს „რთულ, მაგრამ აუცილებელ დათმობებს“

ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაა, რომ უკრაინა-რუსეთის ომის დასასრულებლად ორივე მხარეს დასჭირდება „რთული, მაგრამ აუცილებელი დათმობები“.
ბოლო ორი დღეა მედია აქტიურად წერს უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად შეერთებული შტატების მიერ მომზადებულ გეგმაზე, რომელიც მედიასაშუალებების წყაროების თანახმად, ითვალისწინებს მნიშვნელოვან დათმობებს უკრაინის მხრიდან.
ამ ფონზე სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ 20 ნოემბერს სოციალურ ქსელ X-ში, თავის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ისეთი რთული და სასიკვდილო ომის შესაწყვეტად, როგორიც უკრაინაში ომია, საჭიროს სერიოზული და რეალისტური იდეების ფართოდ გაცვლა და სწორედ ამიტომ აშშ კონფლიქტის ორივე მხარის მოსაზრებებზე დაფუძნებით ამუშავებს „პოტენციური იდეების სიას“ და მის დამუშავებას გააგრძელებს
რუბიოს თანახმად, „მყარი მშვიდობის მიღწევა ორივე მხარისგან მოითხოვს რთულ, მაგრამ აუცილებელ დათმობებს“.
ინფორმაცია შეერთებული შტატების გეგმის შესახებ 18 ნოემბერს პირველმა გაავრცელა ამერიკულმა გამოცემა Axios-მა.
მეორე დღეს ამ და კიდევ რამდენიმე მედიასაშუალებამ, მათ შორის Reuters-მა და Financial Times-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით დაწერეს, რომ გეგმის პუნქტებს შორისაა უკრაინის მიერ რუსეთისთვის დონბასის დათმობა, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებში, რომელთა ნაწილიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული, ფრონტის ხაზის გაყინვა, უკრაინის არმიის რიცხოვნობის ორჯერ შემცირება, უკრაინაში მეორე სახელმწიფო ენად რუსულის გამოცხადება და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ადგილობრივი ეპარქიისთვის ოფიციალური სტატუსის დაბრუნება.
ტელეკომპანია NBC News-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით იუწყება, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის ადმინისტრაციაში მომზადებულ გეგმას მხარი დაუჭირა.
წყაროს თანახმად, ამერიკული მხარე 28-პუნქტიან გეგმაზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საიდუმლოდ მუშაობდა რუსეთის წარმომადგენელ კირილ დმიტრიევსა და უკრაინის ოფიციალურ პირებთან კონსულტაციით.
NBC-ს წყაროს ცნობითვე, გეგმა, რომელზეც მუშაობდნენ აშშ-ის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი, ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი, სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და პრეზიდენტ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი, მიმართულია იმისკენ, რომ მყარი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად ორივე მხარეს ჰქონდეს უსაფრთხოების გარანტიები.
გამოცემა Financial Times-ის წყაროთა ცნობით, გეგმა უკვე გაეგზავნა უკრაინულ მხარეს, რომლისთვისაც შეთავაზებული პირობები მიუღებელია.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ 19 ნოემბერს განაცხადა, რომ მოსკოვს ოფიციალური არხებით არ მიუღია არანაირი გეგმა, რომლის შესახებაც მედია წერს.
