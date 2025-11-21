კაია კალასი: ევროპა და უკრაინა რუსეთის აგრესიას არ დანებდებიან

ევროკავშირს და უკრაინას მშვიდობა სურთ, მაგრამ ისინი რუსეთის აგრესიას არ დანებდებიან, განაცხადა 21 ნოემბერს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კაია კალასმა.
Reuters-ს მოჰყავს კალასის სიტყვები, რომ „ეს ყველასთვის ძალიან სახიფათო მომენტია.“
„ყველას გვსურს, რომ ეს ომი დასრულდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ დასრულდება. რუსეთს არანაირი იურიდიული უფლება არ აქვს, რაიმე დათმობები მოითხოვოს იმ ქვეყნისგან, რომელშიც ის შეიჭრა. საბოლოო ჯამში, ნებისმიერი შეთანხმების პირობები უკრაინამ უნდა განსაზღვროს“, - განუცხადა კალასმა ჟურნალისტებს.
აშშ-ის წინადადებით, 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა კიევისგან მოითხოვს დამატებითი ტერიტორიების დათმობას, სამხედრო ძალების რაოდენობის შემცირებას და ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმას.
უკრაინას სჭირდება სამართლიანი მშვიდობა, უსაფრთხოების გარანტიები და აგრესორების წინააღმდეგ ეფექტური შეკავება, განაცხადა უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა რუსლან სტეფანჩუკმა 21 ნოემბერს კიევში აშშ-ის არმიის მაღალჩინოსნებთან შეხვედრის შემდეგ.
Reuters-ი ასევე იტყობინება, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უკრაინის საკითხი განიხილა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან და გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან საუბრისას. ელისეს სასახლის განცხადებით, ყველამ ხაზი გაუსვა, რომ კონფლიქტის მოგვარება უნდა ითვალისწინებდეს უკრაინისთვის სუვერენიტეტის შენარჩუნებას და უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება მომავალში.
ისინი ითვლიან, რომ ევროკავშირსა და ნატოსთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება უნდა შეთანხმდეს შესაბამისად ევროკავშირისა და ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან.
ზელენსკი 21 ნოემბერს ამ თემაზე აპირებს აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტთან, ჯეი დი ვენსთან საუბარს.
