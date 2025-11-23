Accessibility links

Washinton Post: აშშ-მა შესაძლოა უარი თქვას უკრაინის ჯარისთვის ლიმიტის დაწესებაზე და კიევს Tomahawk-ები გადასცეს

ფრთოსანი რაკეტა Tomahawk-ის გაშვება ხმელთაშუა ზღვაში. 29 მარტი, 2011.
ფრთოსანი რაკეტა Tomahawk-ის გაშვება ხმელთაშუა ზღვაში. 29 მარტი, 2011.

აშშ-ის ადმინისტრაცია აღიარებს, რომ 28-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში, რომელიც უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმებას ითვალისწინებს, „უსაფრთხოების გარანტიები ჯერჯერობით არასაკმარისად მყარია“, წერს Washington Post-ი ამერიკის ხელისუფლების ანონიმ წარმომადგენლებზე დაყრდნობით.

გეგმაში შესაძლოა ცვლილებები იქნეს შეტანილი. კერძოდ, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეიძლება გაზარდოს ან საერთოდ გააუქმოს უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის გეგმით დაწესებული ლიმიტი - 600 ათასი ჯარისკაცი. გარდა ამისა, ომის შემდგომ პერიოდში შეკავების მექანიზმის გასაძლიერებლად ამერიკელი ჩინოვნიკები განიხილავენ უკრაინისთვის ფრთოსანი რაკეტების, Tomahawk-ების მიწოდებას, თუკი სამშვიდობო შეთანხმება მიღწეულ იქნება.

Washinton Post-ი ასევე სხვა ახალ დეტალებსაც ასახელებს. კერძოდ, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა გამოცემას უთხრა, რომ აშშ-სა და მის მოკავშირეებს გამიზნული აქვთ, მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით დაეხმარონ უკრაინას ცეცხლის შეწყვეტის ხაზის გასწვრივ „უსაფრთხოების კედლის“ აგებაში. გამოცემის წყაროს არ დაუზუსტებია, რა იგულისხმება „უსაფრთხოების კედელში“.


