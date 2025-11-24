რუსთაველზე პოლიცია დღესაც აკავებს დემონსტრანტებს

რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს იმის დასადგენად, თუ რა მიზეზით აკავებს პოლიცია დემონსტრანტებს. ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.
ბოლო რამდენიმე დღეა პოლიცია დედაქალაქში შეკრებილ დემონსტრანტებს აღარ აძლევს პარლამენტის წინ, რუსთაველის გამზირის გადაკეტვის უფლებას. ამის გამო აქციის მონაწილეები აწყობენ მსვლელობებს, თუმცა მათ პოლიცია მაინც უქმნის წინაღობებს. ამ დროს აკავებენ დემონსტრანტებს პოლიციელის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისა და პოლიციელის შეურაცხყოფის საფუძვლით, სასამართლო კი მათ აჯარიმებს ან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში უშვებს.
„ქართული ოცნების“ ინიციირებული კანონით სადავო პარლამენტმა გამოხატვის თავისუფლება რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთხელ შეზღუდა. განახლებული კანონით, აქციაზე პირბადის გაკეთება ან გზის გადაკეტვა ისჯება 15 დღემდე პატიმრობით, განმეორების შემთხვევაში - 1 წლამდე პატიმრობით.
გარდა ამისა, თუკი ადამიანს მესამედ დააკავებენ „პოლიციელის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის“ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს აღძრავენ.
