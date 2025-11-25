უკრაინაზე რუსეთის მასირებული შეტევისას დრონებმა მოლდოვის საჰაერო სივრცეშიც შეაღწიეს

ერთი დრონი, რომელზეც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის სიმბოლოდ ქცეული Z-ია გამოსახული, სახლის სახურავს დაეცა მოლდოვის ფლორეშტის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში.
დრონის ამსახველი ფოტო სოციალური ქსელებით გაავრცელა ადგილობრივმა პოლიციამ. ინციდენტის რაიონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა და ადგილზე სპეციალისტების ჯგუფი გაიგზავნა.
25 ნოემბერს ორმა დრონმა შეაღწია რუმინეთის საჰაერო სივრცეშიც.
უკრაინაზე რუსული დრონებითა და რაკეტებით მორიგი შეტევა გასულ ღამით დაიწყო და დილამდე გაგრძელდა.
დარტყმა იყო მოლდოვასა და რუმინეთთან მოსაზღვრე ოდესის ოლქზეც.
