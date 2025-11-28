Accessibility links

11 დემონსტრანტის საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოში - ლაივბლოგი (28/11/2025)

28 ნოემბრის მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე სააპელაციო სასამართლოში იწყება ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის მუხლით მსჯავრდებული 11 დემონსტრანტის სასამართლო განხილვა. მანამდე მათ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებოდნენ და მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა მუხლი გადააკვალიფიცირა.

14:09

14:03 - სხდომის დასრუბისთანავე ოჯახის წევრები წამოიშალნენ და ცდილობენ კიდევ უფრო ახლოს ნახონ დაკავებულები

14:05

13:57 - სხდომა გადაიდო. მორიგი სასამართლო 2026 წლის 20 იანვარი, 29 იანვარს, 5 თებერვალსა და 9 თებერვალს გაიმართება.

მსჯავრდებულებს სიტყვის თქმით საშუალება არ მოეცათ. განხილვას როცა დავიწყებთ, მაშინ მოგისმენთო. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელი სხდომა ფორმალურად გაიხსნა.

„რაიმე ვადა გაქვთ, როცა განხილვა უნდა დასრულდეს?“, - კითხულობს ანდრო ჭიჭინაძე.

მოსამართლის თქმით, ვადა არ აქვს განსაზღვრული, მაგრამ თარიღებს წინასწარ „მსჯავრდებულების ინტერესების გათვალისწინებით ათანხმებს".

14:04

13:51 - ვინაიდან ერთ-ერთი ადვოკატი სხდომას არ ესწრება, მოსამართლემ გადადების გადაწყვეტილება მიიღო. ადვოკატებიც ეთანხმებიან.

„16 იანვარს რომ ჩავნიშნოთ?“, - იკითხა მოსამართლემ.

„უკვე გასვლა გვიწევს“, - ონისე ცხადაძის რეპლიკა გაისმა. დარბაზში სიცილია.

13:51

13:46 - „თითქმის ვერ მოძრაობენ და ჩვენც გვიჭირს კომუნიკაცია და არაადამიანურ მოპყრობას უტოლდება“, - ამბობს თორნიკე მიგინეიშვილი და მოუწოდებს სასამართლოს რაიმე ალტერნატივა შესთავაზოს მხარეებს, მიუხედავად იმისა, რომ სხდომა სააპელაციო სასამართლოს ყველაზე დიდ დარბაზში იმართება.

