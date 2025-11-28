Human Rights Watch-ი რუსეთში "არასასურველ ორგანიზაციად" გამოცხადდა

რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ე.წ. არასასურველი ორგანიზაციების სიაში შეიყვანა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი.
Human Rights Watch-ი მუშაობს 1978 წლიდან და 70-ზე მეტ ქვეყანაში უწევს მეთვალყურეობას ადამიანის უფლებების დარღვევებს.
რუსეთში ორგანიზაციის ვებსაიტი 2022 წელს დაბლოკეს - უკრაინაში მოსკოვის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ.
რუსეთის ფედერაციაში "არასასურველ ორგანიზაციებთან" თანამშრომლობისთვის გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
