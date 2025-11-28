Accessibility links

"როსკომნადზორი" იმუქრება, რომ სრულად დაბლოკავს WhatsApp-ს რუსეთში

რუსეთის ოფიციალურმა უწყებამ, "როსკომნადზორმა" გამოაცხადა ეტაპობრივი შეზღუდვები შეტყობინებების სერვის WhatsApp-ის მიმართ. უწყების თანახმად, ეს სერვისი განაგრძობს რუსეთის კანონმდებლობის დარღვევას.

რუსეთმა აგვისტოში დაიწყო ზარების შეზღუდვა WhatsApp-ზე, რომელსაც ფლობს კომპანია Meta Platforms-ი, ასევე Telegram-ზე - და ამ უცხოურ კომპანიებს ბრალი დასდო, რომ ისინი სამართალდამცავებს არ უზიარებენ ინფორმაციას თაღლითობის და ტერორიზმის საქმეებში - იუწყება სააგენტო როიტერსი.

28 აგვისტოს უწყებამ ეს სერვისი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა დანაშაულის აღკვეთისა და მასთან ბრძოლის წესების შეუსრულებლობაში.

"თუ მესიჯების ეს სერვისი გააგრძელებს რუსეთის კანონმდებლობის მოთხოვნების არშესრულებას, ის სრულად დაიბლოკება" - აცხადებს უწყება, მის განცხადებას ავრცელებს სააგენტო ინტერფაქსი.

WhatsApp-ი მოსკოვს ადანაშაულებს მილიონობით რუსისთვის უსაფრთხო კომუნიკაციის ბლოკირების მცდელობაში.

რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს გაავრცელოს სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი მეტოქე აპლიკაცია MAX-ი - რომელიც, კრიტიკოსების თქმით, მომხმარებლის მეთვალყურეობისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული. სახელმწიფო მედია ამ ბრალდებებს უარყოფს.

