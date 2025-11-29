გადადგომის და ჩხრეკის შემდეგ ერმაკი აცხადებს, რომ ფრონტზე მიდის

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი, ანდრი ერმაკი - რომელიც 28 ნოემბერს პოსტიდან გადადგა, კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის ფონზე - ამბობს, რომ არ სურს პრობლემები შეუქმნას პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ფრონტზე წასვლას აპირებს. ამ ცნობას ავრცელებს ამერიკული გამოცემა New York Post-ი, რომელსაც ერმაკი ესაუბრა.
ერმაკი - რომელსაც ზელენსკის მარჯვენა ხელს და უკრაინაში გავლენის მასშტაბით მეორე პირს უწოდებდნენ - კვლავ აცხადებს, რომ იგი "პატიოსანი და წესიერი ადამიანია".
"მე ჩირქი მომცხეს და ჩემი ღირსება არ დაიცვეს, იმის მიუხედავად, რომ 2022 წლის 24 თებერვლიდან კიევში ვიმყოფები... ზიზღს ვგრძნობ ჩემზე გადმოფრქვეული სიბინძურის გამო, და კიდევ უფრო მეტად მხარდაჭერის არარსებობის გამო მათგან, ვინც სიმართლე იცის" - ამბობს ერმაკი. კერძოდ ვის ადანაშაულებს, ერმაკს არ დაუკონკრეტებია. მან ასევე აღნიშნა, რომ "მზადაა ნებისმიერი რეპრესიებისთვის". ერმაკს არ უთქვამს არც ის, რომელ დანაყოფში აპირებს ყოფნას, ან როდის გაემგზავრება საბრძოლო მოქმედებების ზონაში.
წინა დღეს, დილით, ანდრი ერმაკთან ჩხრეკისთვის მივიდნენ ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს გამომძიებლები. სავარაუდოდ, ჩხრეკა კავშირში იყო კომპანია "ენერგოატომის" კორუფციულ საქმესთან, რომლის მასალებშიც ერმაკი ფიგურირებს. უკრაინის მედიასაშუალებების თანახმად, ერმაკისგან წაიღეს რამდენიმე ელექტრონული მოწყობილობა, რომლებსაც ამჟამად გამომძიებლები შეისწავლიან.
ოფიციალურად ერმაკს ბრალი წაყენებული არ აქვს, თუმცა 28 ნოემბერს, საღამოს, ზელენსკიმ მისი გადადგომისა და პრეზიდენტის ოფისის "გადატვირთვის" შესახებ გამოაცხადა. ზელენსკიმ ერმაკი გაათავისუფლა აშშ-სთან მოლაპარაკებებში დელეგაციის ხელმძღვანელის პოსტიდანაც, სადაც იგი ერთ კვირაზე ნაკლები დროის წინ დაინიშნა.
ანდრი ერმაკი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისს 2020 წლიდან ხელმძღვანელობდა.
"ენერგოატომში" სახსრების დატაცების შესახებ კორუფციული სკანდალის დაწყების შემდეგ ოპონენტები და ზელენსკის მოკავშირეთა ნაწილი ერმაკის გადადგომას მოითხოვდნენ. თუმცა პრეზიდიენტი 20 ნოემბერს აცხადებდა, რომ არ გეგმავდა ოფისის ხელმძღვანელის შეცვლას.
