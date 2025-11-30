ზალუჟნი: არ უნდა უარვყოთ "ომის გრძელვადიანი დასრულება"

უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარსარდლისა და დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ამჟამინდელი ელჩის, ვალერი ზალუჟნის თქმით, უკრაინას შეუძლია რუსეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულების დადება მაშინაც კი, თუ ვერ მიაღწევს „სრულ გამარჯვებას“, რომლისკენაც ისწრაფვის. შაბათს, 29 ნოემბერს, Liga.net-ისთვის გამოქვეყნებულ სტატიაში მან აღწერა ომის დასრულების შესაძლო სცენარები, მათ შორის საომარი მოქმედებების რამდენიმეწლიანი გაყინვის შესაძლებლობაც.
„ჩვენ, უკრაინელები, რა თქმა უნდა, ვისწრაფვით სრული გამარჯვებისკენ - რუსეთის იმპერიის დაშლისკენ. თუმცა, ჩვენ ასევე არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ ომის გრძელვადიანი (წლების განმავლობაში) დასრულების შესაძლებლობა, რადგან ეს ომის ისტორიაში ომების დასრულების ძალიან გავრცელებული მეთოდია. ამავე დროს მშვიდობა, თუნდაც შემდეგი ომის მოლოდინში, იძლევა პოლიტიკური ცვლილებების, ღრმა რეფორმების, სრულფასოვანი აღდგენის, ეკონომიკური ზრდისა და მოქალაქეების დაბრუნების შანსს“, წერს ზალუჟნი.
მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ომის დასრულება შეუძლებელია „მორიგი საინფორმაციო მიზეზების ზეწოლის გამო“. ომის დასასრული ან შეჩერება, განსაკუთრებით კი ისეთისა, რომელიც გამოფიტვაზეა ორიენტირებული, „დამოკიდებული იქნება მიღწევებისა და დანაკარგების ერთობლიობაზე სამხედრო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფრონტებზე“, აღნიშნა გენერალმა და დასძინა, რომ ამ ფრონტებიდან ერთ-ერთზე „ჩავარდნამ“ „შესაძლოა მხოლოდ წინაპირობები შექმნას მისი დასრულებისთვის“. ამავე დროს ზალუჟნი აღიარებს, რომ უკრაინისთვის შეთავაზებული სამშვიდობო შეთანხმების ვარიანტები „ყოველ ჯერზე არ უმჯობესდება“.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარსარდლის თქმით, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ „ომი ყოველთვის არ მთავრდება ერთი მხარის გამარჯვებით და მეორე მხარის მარცხით“. „ეს მეორე მსოფლიო ომში მოხდა, მაგრამ ეს იშვიათი გამონაკლისია, რადგან ეს თითქმის არასდროს მომხდარა კაცობრიობის ისტორიაში. ომების აბსოლუტური უმრავლესობა მთავრდება ან ურთიერთდამარცხებით, ან თითოეული მხარე დარწმუნებულია გამარჯვებაში, ან სხვა ვარიანტებით“, აღნიშნავს ვალერი ზალუჟნი.
მისი თქმით, უკრაინის გამარჯვება შეიძლება იყოს მხოლოდ თანამედროვე რუსეთის იმპერიის დაშლა, ხოლო დამარცხება შეიძლება იყოს უკრაინის სრული ოკუპაცია სახელმწიფოს შიდა კოლაფსის შედეგად. ის ყველა სხვა ვარიანტს უწოდებს ომის სხვა ფორმით გაგრძელებას.
ამასთან, მშვიდობის მიღწევის შემდეგ „უსაფრთხო, მაქსიმალურად დაცული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების დასაწყისზეც კი შეგვიძლია საუბარი“ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების წყალობით, „სამართლიანი სახელმწიფოს საფუძვლების ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებაზე კორუფციასთან ბრძოლისა და სამართლიანი სასამართლოს შექმნის გზით“ და „ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, კერძოდ, ქვეყნის რეკონსტრუქციის საერთაშორისო ეკონომიკურ პროგრამებზე დაყრდნობით“, აღნიშნავს გენერალი.
ფორუმი