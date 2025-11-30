WSJ: ფლორიდაში განიხილავენ რუსეთ-უკრაინას შორის ტერიტორიების გაცვლას და არჩევნებს უკრაინაში

როგორც Wall Street Journal-ი იტყობინება აშშ-ის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყრდნობით, რომელმაც არ ისურვა ვინაობის გასაჯაროება, უკრაინასა და აშშ-ს შორის ფლორიდაში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე სხვა საკითხებთან ერთად განიხილება „უკრაინასა და რუსეთს შორის ტერიტორიების გაცვლის შესაძლებლობა“.
გამოცემის თანამოსაუბრემ ასევე თქვა, რომ დელეგაციები მსჯელობენ უკრაინაში არჩევნების ჩატარების ვადებზე.
სხვა დეტალებს Wall Street Journal-ი არ იტყობინება.
ამერიკული სამშვიდობო გეგმის პირველ ვარიანტში, რომელიც 28 პუნქტისგან შედგებოდა, ლაპარაკი იყო რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინული ტერიტორიების შესაძლო აღიარებაზე, მაგრამ უკრაინამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს პირობა მისთვის მიუღებელია. მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ საკითხის საბოლოო გადაწყვეტა გადაიდო აშშ-ისა და უკრაინის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის პირადი შეხვედრისთვის.
ერთ-ერთი პირობა, რომელსაც აყენებს რუსეთი სამშვიდობო დარეგულირებისთვის, არის დონეცკის ოლქიდან უკრაინის ჯარების გასვლა. ზოგიერთი წყაროს თანახმად, მოსკოვი თითქოს თანახმაა, შეწყვიტოს ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქებში უკრაინის კონტროლქვეშ დარჩენილი ტერიტორიების აღებისთვის ბრძოლა. მაგრამ რუსეთის ხელისუფლებას ეს ოფიციალურად არ დაუდასტურებია.
გარდა ამისა, 28-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით, რუსეთი ითხოვდა, უკრაინაში 100 დღის ვადაში გაიმართოს ახალი არჩევნები.
სხვადასხვა მედიასაშუალების, მათ შორის Wall Street Journal-ის ცნობით, ტრამპის სპეციალური წარგზავნილი სტივ უიტკოფი და პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი უკვე ორშაბათს გეგმავენ მოსკოვში გამგზავრებას სამშვიდობო გეგმის თაობაზე მოლაპარაკებებისთვის.
მომავალ კვირაში კიევში მოელიან ტრამპის სპეციალურ წარგზავნილს, დენ დრისკოლს.
