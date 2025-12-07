Accessibility links

6-7 დეკემბრის ღამეს რუსეთმა შეტევა მიიტანა უკრაინის ენერგეტიკულ ობიექტებზე

2025 წლის 1 ნოემბერი, პოლტავა
2025 წლის 1 ნოემბერი, პოლტავა

გასულ, 6-7 დეკემბრის ღამეს რუსეთმა დარტყმები განახორციელა უკრაინაში, პოლტავას ოლქის ენერგეტიკულ ობიექტებზე, რამაც ზოგიერთ რაიონში გათბობისა და წყალმომარაგების შეფერხება გამოიწვია.

წუხელ უკრაინის საჰაერო ძალებმა რუსეთიდან გამოშებული 240-ზე მეტი დრონი და 5 ბალესტიკური რაკეტა აღმოაჩინეს და მათგან 4 ბალისტიკური რაკეტა და 175 დრონი გაანეიტრალა.

  • რუსეთის არმია უკრაინის ტერიტორიაზე 2022 წლის 24 თებერვალს შეიჭრა.
  • პრეზიდენტმა პუტინმა „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის" მიზნად გამოაცხადა უკრაინის „დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია".
  • უკრაინაში რუსული არმიის ფართომასშტაბიან შეჭრას წინ უძღოდა პუტინის მიერ უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის ე.წ. სახალხო რესპუბლიკების, „დამოუკიდებლობის" აღიარება. მანამდე რუსეთმა მოითხოვა, რომ უკრაინა არ გახდეს ნატოს წევრი.
  • 2022 წლის 30 სექტემბერს, რუსეთმა თავის ტერიტორიებად გამოაცხადა უკრაინის ხერსონის, ზაპოროჟიეს, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქები, თუმცა სრულად ვერცერთ მათგანს ვერ აკონტროლებს.
  • 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებულია უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძული და ქალაქი სევასტოპოლი.
  • პუტინის ხელისუფლება ომის დასრულების პირობებად ასახელებს უკრაინაში უკვე ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის ნაწილად აღიარებას და უარს ნატოში უკრაინის მიღებაზე.
  • უკრაინას, რომელმაც არაერთხელ თქვა, რომ თავისი ტერიტორიების ოკუპაციის აღიარებას არ აპირებს, მიზნებად გამოცხადებული აქვს ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა და უსაფრთხოების მყარი, საერთაშორისო გარანტიების მიღება.

