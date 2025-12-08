გაეროს ჰუმანიტარული დაფინანსება უკანასკნელი ათი წლის სარეკორდო მინიმუმამდე დაეცა

გაეროს ჰუმანიტარული დაფინანსება უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში სარეკორდო მინიმუმამდე დაეცა. Reuters-ის ცნობით, ნოემბრის მონაცემებით, წელს ორგანიზაციამ მხოლოდ 12 მილიარდი დოლარი მიიღო, რაც საჭიროებების მეოთხედზე ოდნავ მეტს ფარავს.
მომავალი წლისთვის გაერო 23 მილიარდი დოლარის მოთხოვნით გამოვიდა. ეს ორჯერ ნაკლებია იმაზე, რის მიღებასაც იმედოვნებდა ორგანიზაცია 2025 წელს. ეს ნიშნავს, რომ ათობით მილიონი ადამიანი, ვისაც სასწრაფოდ სჭირდება დახმარება, მის გარეშე დარჩება.
როგორც Reuters-ი აღნიშნავს, დაფინანსების შემცირება ამწვავებს ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წინაშე არსებულ სხვა პრობლემებს, მათ შორის კონფლიქტის ზონებში მყოფი პერსონალის უსაფრთხოების რისკებს.
„გადატვირთული ვართ, არასაკმარისი დაფინანსება გვაქვს და თავს გვესხმიან. და სასწრაფო დახმარების მანქანას ვაგზავნით ხანძრის კერებზე. თქვენი სახელით. მაგრამ ახლა ხანძრის ჩაქრობასაც გვთხოვენ. ავზში კი საკმარისი წყალი არ არის. და ჩვენ ცეცხლს გვიშენენ“, თქვა გაეროს საგანგებო დახმარების კოორდინატორმა ტომ ფლეტჩერმა.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ასევე ამცირებს დაფინანსებას - მან მომავალი წლისთვის ორჯერ ნაკლები სახსრები მოითხოვა, ვიდრე 2025 წელს. ორგანიზაციას სურს, 4,7 მილიარდ დოლარს მოუყაროს თავი 41 მილიონი ადამიანის დასახმარებლად, რომლებიც იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი სახლები კლიმატის ცვლილების ან კონფლიქტების გამო, და ასევე მათი დაბრუნების ხელშეწყობისთვის.
Reuters-ი აღნიშნავს, რომ გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოები ძირითადად დასავლელი დონორების ნებაყოფლობით შემოწირულობებზე არიან დამოკიდებული, ამასთან, ჩვეულებრივ ყველაზე დიდი დონორი შეერთებული შტატებია.
