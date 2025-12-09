ტრამპმა ევროკავშირი გააკრიტიკა და უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მოწოდებით გამოვიდა

„დიდი ხანია არჩევნები არ ჩატარებულა“, - თქვა ტრამპმა და დასძინა, „ისინი დემოკრატიაზე საუბრობენ, მაგრამ საქმე იქით მიდის, რომ ეს უკვე აღარ იქნება დემოკრატია“. აშშ-ის პრეზიდენტმა არ გამორიცხა შესაძლებლობა, რომ ზელენსკიმ კვლავ გაიმარჯვოს, თუ არჩევნები ჩატარდება.
ტრამპი ადრე უკვე გამოდიოდა უკრაინაში არჩევნების ჩატარების მოწოდებებით და ქვეყნის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის, „დიქტატორიც“ კი უწოდა, მაგრამ მას შემდეგ აღარ გაუმეორებია ეს.
ზელენსკის საპრეზიდენტო ვადა შარშან ამოიწურა, მაგრამ კანონით ის თანამდებობაზე რჩება ახალი არჩევნების ჩატარებამდე. არჩევნების ჩატარება კი შეუძლებელია, სანამ ძალაშია უკრაინაში რუსეთის შეჭრის პირველ დღეს, 2022 წლის 24 თებერვალს, გამოცხადებული საომარი მდგომარეობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ზელენსკი „არალეგიტიმურია“.
Politico-სთან ინტერვიუში ტრამპმა ასევე კომენტარი გააკეთა აშშ-ის შუამავლობით წარმოებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. მან თქვა, რომ „ეჭვგარეშეა“ რუსეთი ამჟამად მოლაპარაკებებში უფრო ძლიერ პოზიციაშია, ვიდრე უკრაინა. „მე პატივს ვცემ უკრაინის ხალხს და არმიას მათი სიმამაცისთვის, მათი ბრძოლისთვის და ა.შ., მაგრამ ადრე თუ გვიან, როგორც წესი, ზომა გაიმარჯვებს“, თქვა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ ის ზელენსკის ურჩევს, მიიღოს აშშ-ის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც უკრაინისგან მნიშვნელოვან დათმობებს მოითხოვს.
მან ასევე აღნიშნა, რომ ევროპა „ცუდად უმკლავდება“ ომს და გააკრიტიკა ზელენსკი, რომლის სურვილმა, დაიბრუნოს ანექსირებული ყირიმი და შეუერთდეს ნატოს, აშშ-ის პრეზიდენტის აზრით, შეიძლება აგრესიისკენ ებიძგა რუსეთისთვის. მან ასევე კვლავ გააკრიტიკა თავისი წინამორბედის, ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია.
Axios-მა და Politico-მ, თავიანთ წყაროებზე დაყრდნობით, ადრე გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბოლო დროს გაზარდა ზეწოლა უკრაინაზე, რათა მან სწრაფად მიაღწიოს სამშვიდობო შეთანხმებას რუსეთთან. Axios-ი კონკრეტულად იუწყება, რომ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების, ჯარედ კუშნერისა და სტივენ უიტკოფის, ბოლო სატელეფონო საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან აშშ-ის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი დათახმდეს დონეცკის ოლქის მთელი ტერიტორიის რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადაცემას, როგორც ამას მოსკოვი მოითხოვს. ზელენსკიმ ეს წინა დღეს ირიბად უარყო და განაცხადა, რომ ტერიტორიულ საკითხებზე კონსენსუსი ჯერ არ არსებობს.
„რა თქმა უნდა, რუსეთი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ჩვენ ტერიტორიები დავთმოთ. ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა არაფრის დათმობა - სწორედ ამისთვის ვიბრძვით“, თქვა ზელენსკიმ.
მან ასევე დასძინა, რომ 9 დეკემბერს უკრაინის მხარე ევროპელების მონაწილეობით დაასრულებს სამშვიდობო გეგმის უახლეს ვარიანტზე მუშაობას და მას შეერთებულ შტატებს გადასცემს.
ტრამპის ინტერვიუს დიდი ნაწილი ევროკავშირთან ურთიერთობებს მიეძღვნა. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია შეიცავს ევროკავშირის მკაცრ კრიტიკას. აშშ-ის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა მკვეთრად გააკრიტიკეს ბრიუსელი ილონ მასკის სოციალური ქსელის, X-ის, დაჯარიმების გადაწყვეტილების გამო და ევროკომისია სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაში დაადანაშაულეს.
ინტერვიუში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა სტრატეგიაში მოცემული რამდენიმე პუნქტი, კერძოდ, ევროკავშირის ქვეყნებს მიგრაციის შეზღუდვისკენ მოუწოდა. მან ასევე დაადასტურა, რომ მხარდაჭერას გამოუცხადებს ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მის შეხედულებებს იზიარებენ, განსაკუთრებით უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. მან ევროკავშირის ლიდერები „სუსტებად“ მოიხსენია, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნები „დაღმასვლის პროცესში მყოფებად“.
