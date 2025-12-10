4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა სასამართლო - ლაივბლოგი

ბრალდებული პაატა მანჯგალაძე ამბობს, რომ ბრალდების მხარე გადაჭარბებულად აფასებს მის შესაძლებლობებს: „მართლა ვიოცნებებდი, მე პაატა მანჯგალაძე ვიყო ისეთი პოლიტიკოსი, 100 ათასი კაცი შევკრიბო. ზვიად გამსახურდიასავით, მერაბ კოსტავასავით დავუძახო ხალხს და 100 ათასი კაცი გამოვიდეს. არც კი შევკრებივათ, კაცო. ორგანიზება კი არა, ხაჭაპური არ გვიჭამია ერთად“, - განაცხადა მან.
13:40 - მურთაზ ზოდელავამ პატიმარ ჭავჭანიძეს, რომელიც მეთორმეტე დღეა შიმშილობს, სთხოვა შეწყვიტოს შიმშილობა.
13:30 მურთაზ ზოდელავამ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზაობა, დაეთანხმოს წარმოდგენილ ბრალდებებს, თუ ამით დანარჩენ 60-ზე მეტ ბრალდებულს საქმე გაუიოლდებათ. „მე მზად ვარ ავიღო ყველა უსამართლო ბრალი, თუ გინდათ კიდევ დაამატეთ მუხლები“, - განაცხადა მან.
მურთაზ ზოდელავა: „4 ოქტომბერი იყო ორწლიანი პროტესტის ბოლო ეპიზოდი. დარბევების, ცემა - ტყეპის შემდეგ. ქალბატონის მიმართ არასდროს რომ არ ყოფილა საქართველოში, ისეთი ძალადობის ტალღით. ძირითადი მოტიატორი ჩემი სწორედ ეს იყო, რაღაცის შეცვლა... სიტყვა მშვიდობას ჩვენ უფრო ხშირად ვიყენებთ. ჩვენ გვინდა საქართველო არ იყოს ერთპარტიული, ისეთ, როგორიც დღეს ჩამოყალიბდა“.
13:30 მურთაზ ზოდელავამ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზაობა, დაეთანხმოს წარმოდგენილ ბრალდებებს, თუ ამით დანარჩენ 60-ზე მეტ ბრალდებულს საქმე გაუიოლდებათ. „მე მზად ვარ ავიღო ყველა უსამართლო ბრალი, თუ გინდათ კიდევ დაამატეთ მუხლები“, - განაცხადა მან.
ფორუმი