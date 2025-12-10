პროსახელისუფლებო მედიისთვის საქმიანობაში ხელშეშლაში ბრალდებული 7 დემონსტრანტიდან 3 ბრალს აღიარებს

შვიდივე დემონსტრანტს გირაო შეუფარდეს 24 ოქტომბერს გამართულ სასამართლო სხდომაზე, დღეს კი სამმა მათგანმა აღიარა წაყენებული ბრალი. ესენი არიან გიორგი დუშენკო და ცოლ-ქმარი, ვახტანგ გაბელაია და ინგა პაპუნაშვილი-გაბელაია. მათ 3000-3000 ლარის ოდენობით გირაო ჰქონდათ შეფარდებული.
ხოლო დანარჩენმა ოთხმა ადამიანმა განაცხადა, რომ ბრალს არ აღიარებენ. ესენი არიან:
- თამუნა კირთავა - ბრალდების თანახმად, სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ჟურნალისტს.
- მარია ოთინაშვილი - ბრალდების თანახმად, დროშას აფარებდა პირველი არხის კამერას.
- ალექსანდრე ცნობილაძე - ბრალდების თანახმად, ძალადობით ხელი შეუშალა "ტვ იმედის" ოპერატორს.
- ირაკლი წულაია - ბრალდების თანახმად, "რუსთავი 2-ის" ჯგუფს ხელს უშლიდა მუშაობაში.
პროკურატურის მტკიცებით, მათ 4 ოქტომბრის აქციაზე ათონელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიაზე წიწაკის სპრეი შეასხეს და ფიზიკურად, „ძალადობის მუქარით“ შეუშალეს ხელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, „იმედისა“ და „რუსთავი 2-ის“ გადამღებ ჯგუფებს.
ექვს მათგანს ბრალი ედება ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლაში - რაც ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, 2 წლამდე ვადით გამასწორებელ სამუშაოს ან ორ წლამდე შინაპატიმრობას.
ირაკლი წულაიას ბრალი ედება „ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლაში - ძალადობის მუქარით“, - რაც 2 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
