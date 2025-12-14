სირიაში ორი ამერიკელი სამხედრო და თარჯიმანი მოკლეს

აშშ-ის ცენტრალური სარდლობის (Centcom) ცნობით, სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს“ (IS) წევრმა ორი ამერიკელი სამხედრო და ამერიკის მოქალაქე, სამოქალაქო თარჯიმანი მოკლა.
ოფიციალური პირების განცხადებით, თავდასხმის შედეგად კიდევ სამი ამერიკელი სამხედრო დაშავდა. მათი თქმით, თავდამსხმელი „შეტაკებისას გაანეიტრალეს და ის მკვდარია“.
სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ინციდენტის დროს დაშავდა სირიის უსაფრთხოების ძალების ორი თანამშრომელიც.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ეს იყო „ISIS-ის თავდასხმა“ აშშ-სა და სირიის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ ამას „ძალიან სერიოზული პასუხი“ მოჰყვება. სირიის მთავრობამ თავდასხმა ოფიციალური განცხადებით დაგმო.
Centcom-ის ცნობით, დაღუპულთა ვინაობა 24 საათის განმავლობაში არ გასაჯაროვდება, ვიდრე მათი უახლოესი ნათესავები ინფორმირებულნი არ იქნებიან.
პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში Centcom-მა, რომელიც ამერიკული სამხედრო ოპერაციებს ხელმძღვანელობს ევროპაში, აფრიკასა და ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში, აღნიშნა, რომ თავდასხმა იყო „ISIS-ის ერთადერთი შეიარაღებული პირის მიერ მოწყობილი ჩასაფრების შედეგი“. პენტაგონის წარმომადგენელი კი აცხადებს, რომ პირველადი შეფასებით, თავდასხმა, „სავარაუდოდ“, „ისლამური სახელმწიფოს“ დაჯგუფებამ განახორციელა.
დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა სირიის ადამიანის უფლებათა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ (Syrian Observatory for Human Rights) განაცხადა, რომ თავდამსხმელი სირიის უსაფრთხოების ძალების წევრი იყო.
თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ჯგუფს არ აუღია. უცნობია თავდამსხმელის ვინაობაც.
პენტაგონის პრესსპიკერის, შონ პარნელის თქმით, ჩასაფრება მოხდა პალმირაში, ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში, მაშინ, როდესაც ამერიკელი სამხედროები „მნიშვნელოვან ლიდერთან შეხვედრას“ ატარებდნენ.
მისივე განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს.
პენტაგონის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის ცნობით, „თავდასხმა მოხდა ტერიტორიაზე, სადაც სირიის პრეზიდენტს კონტროლი არ აქვს“.
დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სამი დაშავებული ამერიკელი სამხედრო „კარგად გრძნობს თავს“.
გასულ თვეში სირიის დროებითი პრეზიდენტი აჰმედ ალ-შარაა თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს შეხვდა. ვიზიტი სირიის ლიდერის თქმით, ორ ქვეყანას შორის „ახალი ეპოქის“ დასაწყისის ნაწილი იყო.
სირია ახლახანს შეუერთდა „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ მებრძოლ საერთაშორისო კოალიციას და აშშ-თან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა.
გლობალური კოალიციის მიზანია ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიკვიდაცია და ახლო აღმოსავლეთში უცხოელი მებრძოლების ნაკადის შეჩერება.
2019 წელს აშშ-ის მხარდაჭერით მოქმედმა სირიულ მებრძოლთა ალიანსმა განაცხადა, რომ „ისლამურმა სახელმწიფომ“ სირიაში კონტროლის ქვეშ მყოფი ბოლო ტერიტორიული კერა დაკარგა, თუმცა ამის შემდეგ ჯიჰადისტურმა ჯგუფმა რამდენიმე თავდასხმა მაინც განახორციელა.
გაეროს განცხადებით, ჯგუფს სირიასა და ერაყში კვლავ 5 000-დან 7 000-მდე მებრძოლი ჰყავს.
აშშ-ის სამხედროები სირიაში 2015 წლიდან არიან განთავსებული, სადაც სხვა ძალების მომზადებაში მონაწილეობენ „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში.
