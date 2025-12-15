4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა სასამართლო

12:09 - შესავალ სიტყვას ამბობს მამუკა ლაბუჩიძის ადვოკატი აიჰან ჰასანლი. მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალად ედება ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას.
მისი თქმით, კითხვებზე პასუხი საქმეში წარმოდგენილმა მტკიცებულებებმა უნდა გასცეს.
„საქმე 38 ტომია, თუმცა ხელოვნურადაა გაბერილი, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის შესახებ 40 გვერდია და აქედან უმრავლესობა ეხება იმას, როგორი კანონმორჩილი მოქალაქეა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი...
... მამუკა ლაბუჩიძის ვიდეო დაცვის სტრატეგიას უფრო შეესაბამება, ვიდრე წარდგენილ ბრალდებას... საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით არ დასტურდება ორგანიზებული მოქმედების სურვილი, ერთად მოქმედება, კოორდინირებული მოქმედება, ფიზიკური შეხება... ის ინდივიდუალურად მოქმედებს და ეს გამორიცხავს ორგანიზებულ დანაშაულს. ერთი ფურცელიც არაა წარმოდგენილი, რომელიც ვინმესთან კომუნიკაციას ადასტურებს... არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მამუკა ლაბუჩიძე 64 ბრალდებულიდან რომელიმეს იცნობს“.
11:58 - შესავალ სიტყვას ამბობს პროკურორი ლაშა ცხვიტარია.
„ზოდელავამ, ბურჭულაძე, შაიშმელაშვილმა, ნადირაძემ და სანდერმა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის შესახებ განცხადებები გააკეთეს... საზოგადოების ფართო წრეს მოუწოდეს...“, - აცხადებს პროკურორი და აგრძელებს:
„ირაკლი შაიშმელაშვლი ცდილობდა სამართალდამცავდა დემორალიზებას და მოუწოდებდა არ შეესრულებინათ სამსახურებრივი მოვალეობა, ხელი არ შეეშალათ მოძალადეებისთვის“.
პროკურორის თქმით, ნანა სანდერი აქტიურად ახდენდა ძალადობრივი ჯგუფური ქმედებების ორგანიზების განხორციელებას სოციალურ ქსელში, აგროვებდა ფულად სახსრებს ეკიპირებისთვის. ის მოითხოვდა დაკავებულების გათავისუფლებას და საჯარო უწყებების საჯარო მოსამსახურეებისგან დაცლას წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ძალადობას აანონსებდა.
ამის შემდეგ პროკურორი აღწერს 4 ოქტომბერს განვითარებული მოვლენების შესახებ, მათ შორის ჰყვება აქციაზე საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების შინაარს. ეს აქცია და შემდგომი მოვლენები მედიების პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა.
ბრალდების მეორე ეპიზოდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გარშემო ვითარდება.
პროკურორის თქმით, ამ საქმეზე დაკავებული პოლიტიკოსები და აქციის არაერთი სხვა მონაწილე შეიჭრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში.
„ამ ქმედების მონაწილეები იყვნენ....“ და აქ ჩამოთვლის პროკურორი დღევანდელ ჯგუფში გაერთიანებული ბრალდებულების სახელსა და გვარს. ეს საქმე ხუთ ჯგუფადაა დაყოფილი და ბრალდება სულ 65 ადამიანს აქვს წაყენებული.
ის ინდივიდუალურად არ განიხილავს ბრალდებულების მოქმედებას, არ ამბობს, კონკრეტულად, რა გააკეთა მაგალითად ავთანდილ სურმანიძემ ან გურიელ ქარდავამ.
პროკურორი აცხადებს, რომ „გეგმის ჩავარდნით გაბრაზებულმა მეყანწიშვილმა გადაწყვიტა საზოგადოებრივი წესრიგის უხეშად დარღვევა და ძალადობრივი მოქმედების ორგანიზება“.
11:47 - ბრალდებული ავთანდილ სურმანიძე სთხოვს მოსამართლეს დაინტერესდნენ ციხეში არსებული მდგომარეობით. ის ამბობს, რომ საკნები გადატვირთულია, განურჩევლად ყველა ბრალდებული თუ ნასამართლევი ერთადაა განაწილებული.
„არიან აქ ბრალდებულები #8 საპყრობილეში შიგნით, მოვითხოვ გადაიხედოს პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა....
ერთ საკანში ხდება ასეთი ადამიანების მოხარშვა (სხვადასხვა მიზეზებს ასახელებს, მათ შორის ნასამართლევის და ბრალდებულის სტატუსს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას... ) არ შეიძლება ყველას ერთ საკანში მოხარჯვა. მე არ შემიძლია გამოვაქვეყნო, ვითხოვ თქვენთან, რომ ამას მიხედონ. ბადრაგი ადამიანია, ფორმაა აცვიათ დასვრილი, ეს ადამიანებისთვის სულში ჩაფურთხებას ნიშნავს. ყვარყვარეს ციხეს დაემსგავსა საკნები, ადამიანების ტევა არ არის.
მოსამართლე: „გლობალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ, არ მიყვარს, როცა ბრალდებულებს განმარტების საშუალებას არ ვაძლევ, მუდმივად ვცდილობ, ჩემი თხოვნა იქნება ნუ გავცდებით საქმის ფარგლებს".
სურმანიძის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ახლა შეიტყო მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიერ წამოჭრილ პრობლემებზე, რეაგირებისთვის, აუცილებლად შეხვდება ავთანდილს და ციხის ადმინისტრაციასშიც მოიკითხავს აღნიშნულს.
11:45 - ნანა სანდერი ამბობს, რომ არ ცნობს თავს დამნაშავედ: „რა თქმა უნდა, არა და არასდროს“.
შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი დაკავებული თავს წარდგენილ ბრალში თავს დამნაშავედ არ ცნობს.
მცირედით განსხვავებული პოზიცია აქვს გურიელ ქარდავას. ის ამბობს:
„222-ე მუხლის შეფასებაში შეგვიძლია შევიდეთ, 225-ში საერთოდ არ ვცნობ დამნაშავედ“, - ამბობს გურიელ ქარდავა.
19-222-ე მუხლი - სტრატეგიული ან/და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების მცდელობა, ჩადენილი ჯგუფურად;
