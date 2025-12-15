Accessibility links

ლოს-ანჯელესში ნაპოვნია ამერიკელი რეჟისორის, რობ რაინერისა და მისი ცოლის გვამები

რობ რაინერი და მისი ცოლი მიშელი კენედის ცენტრის დაჯილდოების ცერემონიაზე. ვაშინგტონი, 2023 წლის 3 დეკემბერი
რობ რაინერი და მისი ცოლი მიშელი კენედის ცენტრის დაჯილდოების ცერემონიაზე. ვაშინგტონი, 2023 წლის 3 დეკემბერი

ამერიკელი რეჟისორისა და მსახიობის, რობ რაინერისა და მისი ცოლის, მიშელის გვამები ნახეს ლოს-ანჯელესში, მათ სახლში. პოლიცია სავარაუდო მკვლელობას იძიებს.

14 დეკემბერს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში პოლიციას არ დაუსახელებია ვინაობა 78 წლის მამაკაცის და 68 წლის ქალის, რომელთა გვამებიც ლოს-ანჯელესში, სახლში იპოვეს, თუმცა რაინერის ოჯახის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ საუბარია რეჟისორსა და მის ცოლზე.

ამერიკული მედიასაშუალებები ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერენ, რომ რობ რაინერს და მიშელს ჭრილობები დანით აქვთ მიყენებული და სავარაუდო მკვლელობის ფაქტზე კვირას ღამით დაკითხეს ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, თუმცა ჯერ დაკავებული არავინაა.

პოლიციელები რეჟისორ რობ რაინერის სახლთან
პოლიციელები რეჟისორ რობ რაინერის სახლთან

რობ რაინერს გადაღებული აქვს 20-ზე მეტი ფილმი, მათ შორის „როცა ჰარი შეხვდა სალის“ და „მიზერი“.

კინორეჟისორი დემოკრატიული პარტიის აქტიური მხარდამჭერი იყო. 2006 წელს რობ რაინერი კალიფორნიის შტატის გუბერნატორობის ერთ-ერთ კანდიდატად განიხილებოდა.

რობ რაინერისა და მიშელ რაინერის ტრაგიკული სიკვდილის გამო მწუხარება გამოთქვა აშშ-ის 44-ე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ.

კინორეჟისორ რობ რაინერს და მის ცოლს, მიშელ რაინერს სამი შვილი დარჩათ.

