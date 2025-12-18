შეერთებული შტატების 901-მილიარდიან თავდაცვის ბიუჯეტს მხარი სენატმაც დაუჭირა

სენატში 17 დეკემბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად კანონპროექტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი (NDAA), მხარი დაუჭირა 77-მა სენატორმა. 20 წინააღმდეგი იყო.
მომავალი წლის თავდაცვის ბიუჯეტი ხმათა უმრავლესობით გასულ კვირაში მიიღო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. სენატის თანხმობის შემდეგ კანონპროექტი ხელმოსაწერად გაეგზავნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ის დოკუმენტს ხელს დღეს, 18 დეკემბერს მოაწერს.
თავდაცვის ბიუჯეტი ითვალისწინებს სამხედრო მოსამსახურეთა ხელფასის თითქმის 4%-ით გაზრდას, სამხედრო ტექნიკის შეძენას და ზომების მიღებას აშშ-ის მთავარ მეტოქეებთან, რუსეთსა და ჩინეთთან კონკურენტუნარიანობის გასაძლიერებლად.
ახალი ბიუჯეტი ითვალისწინებს მომდევნო ორი წლის განმავლობაში 400-400 მილიონი დოლარის გამოყოფას უკრაინის უსაფრთხოების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში. თანხა განკუთვნილია ამერიკული კომპანიებისგან უკრაინისთვის იარაღის შესაძენად.
აშშ-ის თავდაცვის ბიუჯეტით 175 მილიონი დოლარია გამოყოფილი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის საჭიროებებისთვის. ამავე კანონით ევროპაში აშშ-ის ჯარების რიცხოვნობა 76 ათასზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
