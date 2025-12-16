პესკოვი: ჩვენ არ გვინდა დროებითი ზავი - უკრაინამ რომ ამოისუნთქოს და ომი გააგრძელოს

"ჩვენ გვინდა მშვიდობა. ჩვენ არ გვინდა დროებითი ზავი, რომ უკრაინამ ამოისუნთქოს და მოემზადოს ომის გასაგრძელებლად", – განაცხადა პესკოვმა ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხად. – "თუ უკრაინელებს აქვთ და იწყებს დომინირებას სურვილი, რომ გარიგება ჩაანაცვლონ დროებითი, უსიცოცხლო გადაწყვეტილებებით, მაშინ ჩვენ ეჭვი გვეპარება, რომ მზად ვიყოთ ამაში მონაწილეობისთვის".
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ 15 დეკემბერს გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი გამოვიდა საშობაო და საახალწლო დღეებში ზავის წინადადებით.
„აშშ მხარს უჭერს ასეთ იდეას. მე, როგორც პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, მხარს ვუჭერ ამ იდეას“, - განაცხადა ზელენსკიმ, რომლის სიტყვებითაც, ეს რუსეთის პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას უკრაინამ ადრეც გამოხატა მზად ყოფნა ყოველგვარი პირობის გარეშე ცეცხლის სრულად შეწყვეტაზე. ეს იდეა რუსეთმა უარყო.
15 დეკემბერს ბერლინში დასრულდა მოლაპარაკებები უკრაინის პრეზიდენტსა და მეორე მხრივ - აშშ-ის პრეზიდენტის საგანგებო წარგზავნილ სტივ უიტკოფსა და ჯარედ კუშნერს შორის. შეხვედრა ხუთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა და ამერიკული მხარის ინფორმაციით, მონაწილეებმა დეტალურად იმსჯელეს 20-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაზე და „დიდი პროგრესი იყო მიღწეული“. მოგვიანებით უკრაინის პრეზიდენტმა ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხებისას განაცხადა, რომ რუსეთის მხარეს რამდენიმე დღეში წარედგინება მოლაპარაკებების შედეგები, კვირის ბოლოს კი შედგება შეხვედრა აშშ-ში.
16 დეკემბერს პუტინის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთს ჯერ არ ჰქონდა მიღებული მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმაცია.
