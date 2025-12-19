Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინულმა სპეცრაზმმა ხმელთაშუა ზღვაში დაარტყა რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერს - მედია

ხმელთაშუა ზღვაში ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერზე დარტყმის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს გამოცემა „უკრაინსკა პრავდას“
ხმელთაშუა ზღვაში ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერზე დარტყმის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს გამოცემა „უკრაინსკა პრავდას“

უკრაინული მედია უსაფრთხოების სამსახურის წყაროზე დაყრდნობით იუწყება ხმელთაშუა ზღვაში ჩატარებული „ახალი უპრეცედენტო ოპერაციის“ შესახებ.

დამოუკიდებელი გამოცემა „უკრაინსკა პრავდა“ უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმირებულ წარმომადგენელზე დაყრდნობით 19 დეკემბერს წერს, რომ სპეცოპერაციების ჯგუფმა „ალფამ“ უკრაინის ნაპირებიდან 2 ათასი კილომეტრით დაშორებულ რაიონში, ხმელთაშუა ზღვის ნეიტრალურ წყლებში უპილოტო საფრენი აპარატებით დაარტყა ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერ QENDIL-ს, რომელსაც რუსეთი იყენებს სანქციებისთვის გვერდის ავლით ნავთობით ვაჭრობისთვის.

წყაროს თანახმად, ტანკერმა კრიტიკული დაზიანებები მიიღო და თავისი დანიშნულებით ვეღარ გამოიყენებენ. მისივე ცნობით, სპეცოპერაციის მომენტში ტანკერს ტვირთი არ გადაჰქონდა, ამიტომ მასზე შეტევა ეკოლოგიურ საფრთხეს არ ქმნიდა.

უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი ტანკერს იყენებდა სანქციებისთვის გვერდის ავლით შემოსავლების მისაღებად, ეს შემოსავალი კი უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის გამოიყენება, ამიტომ ომის კანონებისა და საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით, კანონიერ სამიზნეს წარმოადგენდა.

marinetraffic-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ომანის დროშით მცურავი ტანკერი QENDIL-ი გასულ ღამით იმყოფებოდა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში და 19 დეკემბრის მეორე ნახევარშიც იქ რჩებოდა.






ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG