სია: ვინ იმღერებს თბილისში 2 და 6 იანვრის საახალწლო კონცერტებზე

კონტრაქტის მიხედვით, პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ კონცერტში მონაწილეობისთვის თითოეული მომღერალი 1952 ლარს მიიღებს, ანსამბლებისა და ჯგუფების ანაზღაურება კი განსხვავებულია.
2 იანვარს იმღერებენ:
- თემურ თათარაშვილი;
- ელენე ფოჩხუა;
- ნუკრი კაპანაძე;
- დათუნა მგელაძე;
- თიკა ჯამბურია;
- ბესო კალანდაძე;
- ნინი ბადურაშვილი;
- ლადო ჯანელიძე;
- ნათია პერანიძე;
- ოთო ნემსაძე;
- ნინი ქარსელაძე;
- მარიკა თხელიძე;
- მარიამ მამისმედაშვილი;
- კანა კუნიანიძე;
- აჩიკო მეფარიძე;
- ხათუნა ჟორდანია;
- მაია ჯაბუა;
- ეკა კახიანი;
- თამუნა ამონაშვილი;
- სოფო ბედია;
- გელა დონაძე;
- ანუკა ცქვიტინიძე;
- თამთა ჭელიძე;
- ცისანა სეფიაშვილი;
- ჯემალ სეფიაშვილი;
- გია ნიკოლაძე;
- გიორგი პავლიაშვილი ("მასტერი");
- ლევან მგალობლიშვილი ("პანჩო”);
- ქეთი გომართელი;
- ცირა კობიაშვილი;
- გიორგი კელაპტრიშვილი;
- თაკო გაჩეჩილაძე;
- ნუკა კვალიაშვილი;
- გიორგი მეფისაშვილი;
- ანი ბახტაძე;
- რუსუდან მუმლაძე;
- სალომე ბაკურაძე;
- ქრისტინე იმედაძე;
- მიხეილ სულუხია;
- თბილისური კვარტეტი.
6 იანვარს იმღერებენ:
- სოფო ხალვაში;
- მანანა თოდაძე;
- ლილიკო ნემსაძე;
- ნათია დევდარიანი;
- თათია დევდარიანი;
- მარიტა როხვაძე;
- შოთიკო ტატიშვილი;
- ეკა კვალიაშვილი;
- მირზა მოდებაძე;
- ანა უზნაძე;
- თემო საჯაია;
- არჩილ ცანკაშვილი;
- მაგდა ნიკოლეიშვილი;
- გიორგი წიკლაური;
- თიკა მახალდიანი;
- ლევან ყანდიაშვილი (ნოა);
- სოფო პაპუაშვილი;
- ნიკუშა ცერცვაძე;
- ნუცა ქირია;
- ნინუცა ბედიაშვილი;
- გიორგი ელიზბარაშვილი;
- მერაბ ვარდოსანიძე;
- მარიკა ქაცარავა;
- თაკო მელიქიშვილი;
- კოტიკო ყიფიანი;
- ლიკა დოლიძე;
- ირინა ბაირმაშვილი;
- თამარ მეჭიაური;
- თეონა ჯგერნაია;
- ბოკა კვეკვესკირი;
- ენრიკო ჯანელიძე;
- ბესო ბერულაშვილი;
- მაკა ზამბახიძე;
- რატი დურგლიშვილი;
- ტატო გოდერძიშვილი;
- მაია ყარყარაშვილი;
- „ქსოვრელები“;
- დუეტ „ლეონი“.
დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2026 წლის საახალწლო ღონისძიებებში 8,2 მილიონი ლარი იხარჯება. ახალი წლის დღეებში კონცერტების გასამართად თბილისის მერიამ კიდევ ორი ხელშეკრულება დადო.
