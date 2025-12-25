Accessibility links

სია: ვინ იმღერებს თბილისში 2 და 6 იანვრის საახალწლო კონცერტებზე

ფოტოკოლაჟი: მაია ჯაბუა, ნინი ქარსელაძე, აჩიკო მეფარიძე, მასტერი, სოფო ბედია და თემურ თათარაშვილი.
ფოტოკოლაჟი: მაია ჯაბუა, ნინი ქარსელაძე, აჩიკო მეფარიძე, მასტერი, სოფო ბედია და თემურ თათარაშვილი.

თბილისის მერია აგრძელებს ხელშეკრულებების დადებას ახალი წლის დღეებში დედაქალაქში გასამართ კონცერებთან დაკავშირებით. შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია კიდევ ერთი ხელშეკრულება, რომელიც 2 და 6 იანვრის ღონისძიებებს შეეხება - 296 722 ლარის ღირებულის ხელშეკრულება შპს „ქეი ივენთს“-თან დაიდო.

კონტრაქტის მიხედვით, პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ კონცერტში მონაწილეობისთვის თითოეული მომღერალი 1952 ლარს მიიღებს, ანსამბლებისა და ჯგუფების ანაზღაურება კი განსხვავებულია.

2 იანვარს იმღერებენ:

  • თემურ თათარაშვილი;
  • ელენე ფოჩხუა;
  • ნუკრი კაპანაძე;
  • დათუნა მგელაძე;
  • თიკა ჯამბურია;
  • ბესო კალანდაძე;
  • ნინი ბადურაშვილი;
  • ლადო ჯანელიძე;
  • ნათია პერანიძე;
  • ოთო ნემსაძე;
  • ნინი ქარსელაძე;
  • მარიკა თხელიძე;
  • მარიამ მამისმედაშვილი;
  • კანა კუნიანიძე;
  • აჩიკო მეფარიძე;
  • ხათუნა ჟორდანია;
  • მაია ჯაბუა;
  • ეკა კახიანი;
  • თამუნა ამონაშვილი;
  • სოფო ბედია;
  • გელა დონაძე;
  • ანუკა ცქვიტინიძე;
  • თამთა ჭელიძე;
  • ცისანა სეფიაშვილი;
  • ჯემალ სეფიაშვილი;
  • გია ნიკოლაძე;
  • გიორგი პავლიაშვილი ("მასტერი");
  • ლევან მგალობლიშვილი ("პანჩო”);
  • ქეთი გომართელი;
  • ცირა კობიაშვილი;
  • გიორგი კელაპტრიშვილი;
  • თაკო გაჩეჩილაძე;
  • ნუკა კვალიაშვილი;
  • გიორგი მეფისაშვილი;
  • ანი ბახტაძე;
  • რუსუდან მუმლაძე;
  • სალომე ბაკურაძე;
  • ქრისტინე იმედაძე;
  • მიხეილ სულუხია;
  • თბილისური კვარტეტი.

6 იანვარს იმღერებენ:

  • სოფო ხალვაში;
  • მანანა თოდაძე;
  • ლილიკო ნემსაძე;
  • ნათია დევდარიანი;
  • თათია დევდარიანი;
  • მარიტა როხვაძე;
  • შოთიკო ტატიშვილი;
  • ეკა კვალიაშვილი;
  • მირზა მოდებაძე;
  • ანა უზნაძე;
  • თემო საჯაია;
  • არჩილ ცანკაშვილი;
  • მაგდა ნიკოლეიშვილი;
  • გიორგი წიკლაური;
  • თიკა მახალდიანი;
  • ლევან ყანდიაშვილი (ნოა);
  • სოფო პაპუაშვილი;
  • ნიკუშა ცერცვაძე;
  • ნუცა ქირია;
  • ნინუცა ბედიაშვილი;
  • გიორგი ელიზბარაშვილი;
  • მერაბ ვარდოსანიძე;
  • მარიკა ქაცარავა;
  • თაკო მელიქიშვილი;
  • კოტიკო ყიფიანი;
  • ლიკა დოლიძე;
  • ირინა ბაირმაშვილი;
  • თამარ მეჭიაური;
  • თეონა ჯგერნაია;
  • ბოკა კვეკვესკირი;
  • ენრიკო ჯანელიძე;
  • ბესო ბერულაშვილი;
  • მაკა ზამბახიძე;
  • რატი დურგლიშვილი;
  • ტატო გოდერძიშვილი;
  • მაია ყარყარაშვილი;
  • „ქსოვრელები“;
  • დუეტ „ლეონი“.
ამონარიდი ხელშეკრულებიდან
ამონარიდი ხელშეკრულებიდან

დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2026 წლის საახალწლო ღონისძიებებში 8,2 მილიონი ლარი იხარჯება. ახალი წლის დღეებში კონცერტების გასამართად თბილისის მერიამ კიდევ ორი ხელშეკრულება დადო.

