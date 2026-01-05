გაიზარდა კიევში, სამედიცინო დაწესებულებაზე დარტყმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი

მანამდე ცნობილი იყო, რომ კიევის ობოლონსკის რაიონში მდებარე კერძო სამედიცინო დაწესებულებაზე დარტყმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა.
კიევის მერის ინფორმაციით, ოთხი დაშავებულიდან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ერთი დაღუპული კლინიკის პაციენტი იყო.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, სამედიცინო დაწესებულების შენობიდან 25 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძარი ლიკვიდირებულია.
გასულ ღამით რუსეთის ჯარებმა დრონებით დაარტყეს კიევის ოლქსაც. ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მიკოლა კალაშნიკის ინფორმაციით, ფასტოვის რაიონში დაიღუპა ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე.
კიევის საოლქო პოლიციის ცნობით, ფასტოვის, ობუხოვის და ვიშგოროდის რაიონებში განადგურებულია ერთი კერძო სახლი და დაზიანებულია ერთი მრავალბინიანი და 12 კერძო სახლი.
ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, კიევის ოლქზე შეტევის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ისევ ენერგოობიექტები იყო. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა ქალაქი სლავუტიჩი.
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ რუსულმა არმიამ კიევში კიდევ ერთ საავადმყოფოზე „გაიმარჯვა". მან პარტნიორებს მიმართა, რომ უკრაინას მუდმივად სჭირდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებები და ენერგოდანადგარები.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, გასული ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 9 რაკეტით და 165 დრონით.
ადგილობრივი დროით დილის რვა საათისთვის საჰაერო ძალების მიერ დადასტურებული იყო 137 დრონის ჩამოგდება უკრაინის ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ რაიონებში. სარდლობამ დაადასტურა რუსული რაკეტებით და 26 დრონით პირდაპირი დარტყმა 10 ადგილზე.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მიერ დილით გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, დედაქალაქ კიევისა და კიევის ოლქის გარდა, ხანძრები და ნგრევა იყო ჩერნიგოვის ოლქში, სადაც დაზიანებულია რამდენიმე სახლი, გარაჟები, საწარმო და ინფრასტრუქტურის ობიექტი.
5 იანვრის დღის 12 საათის მდგომარეობით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინაზე მორიგი შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს.
