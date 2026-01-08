ირანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციები გრძელდება, მაშადში ხალხმა ირანის სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა

ქალაქ მაშადში ხალხმა სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და დახია.
ირანის ამჟამინდელი დროშა 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ მიიღეს და ისლამური რესპუბლიკის კრიტიკოსები ამ დროშას რეჟიმის დროშად მოიხსენიებენ და არა ქვეყნის დროშად.
სოციალურ მედიაში გავრცელებული ვიდეოებიდან ჩანს, რომ გამოსვლებია დედაქალაქში: ესქანდარის, ნარმაქის, ვალიასრის, ქეშავარზის ბულვარის, იუსეფაბადის, აზადის ქუჩებზე, ასევე სხვა რაიონებში.
გილანის პროვინციის ქალაქებიდან - თავრიზიდან, აჰვაზიდან, ქერმანიდან, ისპაანიდან, არაქიდან, ქემშაჰრიდან და თალეშიდან, ასევე გოლესთანის პროვინციის ქალაქ ბანდარ ღაზიდან ვრცელდება ცნობები საპროტესტო აქციებზე, სადაც დემონსტრანტები გაიძახიან ლოზუნგებს მთავრობის წარმომადგენლების, განსაკუთრებით კი ისლამური რესპუბლიკის ლიდერის, ალი ხამენეის წინააღმდეგ: „სიკვდილი დიქტატორს“, „ეს უკანასკნელი ბრძოლაა, ფეჰლევი დაბრუნდება“ და „თავისუფლება, თავისუფლება, თავისუფლება“.
ნორვეგიაში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია „ირანის ადამიანის უფლებების“ ცნობით, ირანის უსაფრთხოების ძალებმა დეკემბრის ბოლოს დაწყებული დემონსტრაციების დარბევის დროს მოკლეს, სულ მცირე, 45 მომიტინგე, მათ შორის, რვა არასრულწლოვანი..
არასამთავრობო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ დღემდე 7 იანვარი 12-დღიანი მოძრაობის ყველაზე სისხლიანი დღე იყო, როცა 13 მომიტინგე დაიღუპა.
„მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ დარბევის მასშტაბები ყოველდღიურად უფრო ძალადობრივი და ფართომასშტაბიანი ხდება“, - განაცხადა IHR-ის დირექტორმა მაჰმუდ ამირა-მოგჰადამმა და დასძინა, რომ ასობით ადამიანი დაიჭრა და 2000-ზე მეტი დააკავეს.
NetBlocks-ი იტყობინება, რომ პირდაპირი ეთერის მონაცემები აჩვენებს, რომ თეირანი და ირანის სხვა ნაწილები ამჟამად ციფრულ “სიბნელეში” არიან, რადგან კავშირი რამდენიმე პროვაიდერთან გაითიშა. სავარაუდოდ, ეს მოხდა პროტესტების გავრცელების გამო და ეს ადგილზე ღონისძიებების გაშუქებას მნიშვნელოვნად შეზღუდავს.
უფლებადამცველმა ჯგუფებმა ირანის უსაფრთხოების ძალები დაადანაშაულეს მომიტინგეების წინააღმდეგ სროლაში ხუთშაბათს, 8 იანვარს, ფასების ზრდის გამო გამოწვეული საპროტესტო მოძრაობის ჩახშობის დროს, რომელიც ახლა მთელ ისლამურ რესპუბლიკას მოედო.
მოძრაობა, რომელიც დაიწყო თეირანის მთავარი ბაზრის დახურვით 28 დეკემბერს, მას შემდეგ, რაც ეროვნული ვალუტა რიალი რეკორდულად დაეცა, გავრცელდა მთელ ქვეყანაში და ახლა უფრო მასშტაბური დემონსტრაციებით ხასიათდება.
ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშქიანმა დემონსტრაციების დროს ყველას „უკიდურესი თავშეკავებისკენ” მოუწოდა.
1979 წლის ისლამური რევოლუციის შედეგად ჩამოგდებული შაჰის ვაჟმა და დევნილი ოპოზიციის ერთ-ერთმა მთავარმა ფიგურამ, რეზა ფეჰლევიმ, 8 იანვარს ხალხს ახალი მასშტაბური საპროტესტო აქციებისკენ მოუწოდა.
ირანის ფარსის პროვინციაში ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა ირანის რევოლუციური გვარდიის კორპუსის (IRGC) „ყუდსის ძალების“ ყოფილი მეთაურის, გარდაცვლილი მეთაურის, ქასემ სოლეიმანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ქანდაკება ჩამოაგდეს.
