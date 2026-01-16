უკრაინის დელეგაცია აშშ-ში მიემგზავრება ომის დასრულების გეგმის განსახილველად: ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის დელეგაცია აშშ-ში მიემგზავრება რუსეთთან ომის დასრულების შესახებ აშშ-ს მიერ შემუშავებულ გეგმაზე შემდგომი მოლაპარაკებებისთვის.
უკრაინა მოკავშირეებისგან განმარტებებს ითხოვს იმის შესახებ, თუ სამომავლოდ უსაფრთხოებისა გარანტიებს მიიღებს გეგმის ფარგლებში, რაც, მისი თქმით, აუცილებელია რუსეთის ხელახალი შეჭრის თავიდან ასაცილებლად.
„უკრაინის დელეგაცია ახლა აშშ-ში მიემგზავრება. ვიმედოვნებთ, რომ მეტი სიცხადე იქნება როგორც ამერიკულ მხარესთან ერთად უკვე ეფექტურად მომზადებული დოკუმენტების, ასევე რუსეთის მიერ მიმდინარე დიპლომატიურ სამუშაოებზე რეაგირების შესახებ“, - განუცხადა ჟურნალისტებს ზელენსკიმ, რომელმაც იმედი გამოთბვა, რომ „თუ ყველაფერი საბოლოოდ იქნა შეთანხმებული და თუ აშშ-ს მხრიდან შეთანხმება მოხდა - რადგან ჩვენი მხრიდან, პრინციპში, მჯერა, რომ დავასრულეთ - მაშინ დავოსში შეხვედრაზე ხელმოწერა შესაძლებელი იქნება."
მომავალ კვირას შვეიცარიაში, დავოსშია დაგეგმილი მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმი.
13 იანვრის ღამეს რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა 18 „ისკანდერ-М“ ბალისტიკური რაკეტით, С-300 ტიპის საზენიტო მართვადი რაკეტით. გარდა ამისა, რუსეთმა გამოიყენა შვიდი „ისკანდერ-К“ რაკეტა, რომლებიც გაშვებული იყო რუსეთის ფედერაციის კურსკის და ბელგოროდის ოლქებიდან, ასევე 293 უპილოტო საფრენი აპარატი, მათ შორის დაახლოებით 200 ერთეული დრონი.
როგორც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რუსეთის ხელისუფლება რთულ კლიმატურ პირობებს - ყინვას, დიდთოვლობას - იყენებს იმისათვის, რათა გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენოს კიევის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას. ბოლო მასშტაბური იერიშიდან მეოთხე დღესაც კი, როცა ჰაერის ტემპერატურა -14 -12 გრადუსია, კიევის ბევრი უბანი გათბობისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი.
