იულია ტიმოშენკო 760 ათასი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს

უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო 33 მილიონი გრივნის (760 ათასი აშშ დოლარი) გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. პროკურორი 50 მილიონ გრივნას (1 მილიონი აშშ დოლარი) ითხოვდა.
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრის (ACAC) განცხადებით, პოლიტიკოსმა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შესახებ უნდა განაცხადოს, თავი შეიკავოს პარლამენტის ზოგიერთ წევრთან კომუნიკაციისგან, ჩააბაროს პასპორტი და გამოძახების შემთხვევაში, სასამართლოში, გამომძიებლებსა და პროკურორებთან გამოცხადდეს. გარდა ამისა, ტიმოშენკოს არ აქვს უფლება, დატოვოს კიევის ოლქი.
ტიმოშენკომ ადრე განაცხადა, რომ მისი ანგარიშები გაყინულია აღკვეთის ღონისძიების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე, რის გამოც მას გირაოს გადახდა არ შეუძლია.
სასამართლო სხდომამდე ტიმოშენკომ კვლავ უწოდა საქმეს „წმინდა პოლიტიკური“.
იგი ეჭვმიტანილია „ვერხოვნა რადის“ დეპუტატების მოსყიდვაში, რათა ხმა მიეცათ გარკვეული კანონპროექტების მხარდასაჭერად ან წინააღმდეგ.
ჟურნალისტების კითხვაზე, შესთავაზა თუ არა მან ფული პარლამენტის წევრებს, ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ „ჩემს ცხოვრებაში არასდროს მომხდარა ასეთი საუბარი“.
„ვიმედოვნებ, რომ დღეს ეს მასალები — ორიგინალი — შესასწავლად მოგვეცემა. ჩვენ ჩავატარებთ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას, რომელიც ყველა კითხვას პასუხს გასცემს. ეს ორგანიზებული პოლიტიკური ოპერაციაა
“, - თქვა ტიმოშენკომ.
2025 წლის დეკემბრის ბოლოს, უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალურმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ განაცხადეს, რომ გამოავლინეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა უკრაინის პარლამენტის მოქმედი წევრებისგან, რომლებიც „სისტემატურად იღებდნენ ქრთამს უკრაინის უმაღლეს რადაში ხმის მიცემისთვის“. ანტიკორუფციული პროკურატურის მტკიცებით, ქრთამის ოდენობა დამოკიდებული იყო „ხმის მიცემის ეფექტურობის ინდიკატორზე“ და 2000 აშშ დოლარიდან 20 000 აშშ დოლარამდე მერყეობდა.
