21 ადამიანი დაიღუპა ესპანეთში სარკინიგზო ავარიის შედეგად

21 ადამიანი დაღუპა ესპანეთში, მას შემდეგ რაც ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც ლიანდაგიდან გადავიდა შეეჯახა საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ მატარებელს. კიდეც ასი ადამიანი დაშავდა, მათგან 30 მძიმედ. ამის შესახებ 19 იანვრის ღამით, ინფორმაცია ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. ავარია ეპანეთის კორდობის რეგიონში მოხდა.
კომპანია Iryo-ს კუთვნილი მატარებელი, რომელიც მალაგიდან მადრიდის მიმართულებით მოძრაობდა, გვერდითა რელსზე გადავიდა და საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ შემადგენლობას შეეჯახა. მომხდარის მიზეზებს სწავლობენ.
ესპანური მედიის თანახმად, ორივე მატარებელში ჯამში 400 ადამიანი იმყოფებოდა.
ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა, რომ ყურადღებით აკვირდება ვითარებას. მომხდარის გამო დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა სამეფო ოჯახმა.
