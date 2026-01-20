სტრასბურგის სასამართლომ „აგენტების კანონის“ აქციებისას დაკავებული დემონსტრანტის უფლებების დარღვევა დაადგინა

სტრასბურგის სასამართლომ დღევანდელი გადაწყვეტილებით მის საქმეზე სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა დაადგინა
ევროპულმა სასამართლომ სახელმწიფოს მექვაბიშვილისთვის 2265 ევროს გადახდა დააკისრა.
გიორგი მექვაბიშვილი 2023 წლის 7-8 მარტის ღამეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს.
მოგვიანებით სასამართლომ ის 2000 ლარით დააჯარიმა პოლიციის „კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის“ საფუძველზე.
მომდევნო ინსტანციის სასამართლოებმა კი გადაწყვეტილება ძალაში დატოვეს, - საქმის მასალების თანახმად, ძირითადად დამკავებელი პოლიციელის ჩვენებაზე დაყრდნობით.
გადაწყვეტილებაში სტრასბურგის სასამართლომ მიუთითა, რომ მექვაბიშვილის წინააღმდეგ წარმოებული სამართალწარმოება უსამართლო იყო და მისი მშვიდობიანი შეკრების უფლება დაირღვა.
სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მის წინააღმდეგ ერთადერთი მტკიცებულება იყო პოლიციელის ჩვენება, მაშინ როდესაც არ იყო წარმოდგენილი არც სხეულის კამერით გადაღებული ვიდეოჩანაწერი და არც სათვალთვალო კამერები - ე.წ. ნეიტრალური მტკიცებულებები.
დემონსტრანტი მიუთითებდა, რომ იგი ტროტუარზე იდგა (იმ დროს ტროტუარზე აქციის გამართვა აკრძალული არ ყოფილა) და არ არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს და მშვიდობიანად აპროტესტებდა „აგენტების კანონს“ - რასაც „რუსული კანონის“ სახელით იცნობენ. აქციების შედეგად კანონი გაიწვიეს - 2024 წელს კი ხელახლა მიიღეს.
სასამართლომ დაასკვნა, რომ შიდა სასამართლოებმა ფაქტობრივად მოითხოვეს განმცხადებლისგან თავისი უდანაშაულობის დამტკიცება - როდესაც მტკიცების ტვირთი მათზე უნდა ყოფილიყო.
მოქალაქე ითხოვდა 2000 ლარის ექვივალენტი თანხის - 665 ევროს - ანაზღაურებას და ასევე 2000 ევროს ოდენობით არამატერიალური ზიანის ანაზღაურებას, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა.
მის ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა.
2023 წლის 7-8 მარტის აქციის კონტექსტთან დაკავშირებით სასამართლომ მიიჩნია, რომ დემონსტრაცია მთლიანობაში მიზნად არ ისახავდა პარლამენტის საქმიანობის ხელშეშლას;
სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ მომჩივანი არ მონაწილეობდა ძალადობრივ ქმედებაში; ასევე, სადავო არ არის, რომ 2023 წლის 7 მარტის დემონსტრაცია ემსახურებოდა საჯარო ინტერესს.
„აღსანიშნავია, რომ გიორგი მექვაბიშვილის საქმე არ არის იზოლირებული შემთხვევა“, - აცხადებს „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“.
„საია უკვე წლობით უთითებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ძირეული ცვლილების საჭიროებაზე, განსაკუთრებით კი, აქციის კონტექსტში თვითნებური დაკავებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში სასამართლო კონტროლის გარანტიების ნაკლოვანებებზე“, - აცხადებს ორგანიზაცია.
„მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილებებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი კიდევ უფრო გაუარესდა, რაც მოიცავს მათ შორის სანქციების გამკაცრებას გამოხატვის/შეკრების თავისუფლების ნაწილში, მტკიცების ტვირთის შებრუნებას და მის დაკისრებას პირზე“, - აცხადებს საია.
ფორუმი