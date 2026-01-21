Accessibility links

ტრამპის თვითმფრინავი პრობლემების გამო იძულებული გახდა ბაზაზე დაბრუნებულიყო

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საპრეზიდენტო თვითმფრინავის ბორტზე. 16 მაისი 2025 წელი
აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საპრეზიდენტო თვითმფრინავის ბორტზე. 16 მაისი 2025 წელი

აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის Air Force One-ის თვითმფრინავი, რომლითაც ის შვეიცარიაში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრებად მიფრინავდა, აფრენიდან მალევე "ელექტროგაყვანილობასთან დაკავშირებული მცირე პრობლემის“ გამო ენდრიუსის საჰაერო ძალების ბაზაზე დაბრუნდა.

თეთრი სახლის პრესმდივნის, კეროლაინ ლევიტის თქმით, ეკიპაჟმა ბაზაზე დაბრუნება „უსაფრთხოების ზომების გამო“ აფრენიდან მალევე გადაწყვიტა. აღმოჩნდა, რომ თვითმფრინავში არ ირთვებოდა რამდენიმე სანათი ხელსაწყო. პრეზიდენტი ტრამპი შვეიცარიაში სხვა თვითმფრინავით გაფრინდება.

პრეზიდენტი და მისი კაბინეტის წევრები დავოსში ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს გეგმავენ. განხილვის მთავარი თემა, სავარაუდოდ, გრენლანდიის გარშემო არსებული ვითარება იქნება, რომელსაც ტრამპი, შეერთებულმა შტატების უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევს.

პრეზიდენტი ტრამპმა არაერთხელ გამოთქვა უკმაყოფილება საპრეზიდენტო თვითმფრინავის, Boeing 747-ის, მდგომარეობაზე, რომელიც 1990-იანი წლების დასაწყისიდან ასრულებს საპრეზიდენტო თვითმფრინავის ფუნქციას.

კომპანია Boeing-მა რამდენიმე წლის წინ მიიღო ახალი ორი საპრეზიდენტო თვითმფრინავის შეკვეთა, თუმცა მათი მიწოდება, როგორც ჩანს, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე ვერ მოესწრება.

გასულ გაზაფხულზე ტრამპის ადმინისტრაციამ კატარის მთავრობისგან საჩუქრად მიიღო ახალი Boeing 747-8. თუმცა მის მოდერნიზაციას საპრეზიდენტო თვითმფრინავად გამოსაყენებლად შესაძლოა საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდეს.

