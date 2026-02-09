Accessibility links

„ეპსტინის ფაილებში“ ნახსენები ნორვეგიელი დიპლომატი გადადგა ელჩის თანამდებობიდან

ნორვეგიელი დიპლომატი მონა იული
ნორვეგიის ელჩმა იორდანიასა და ერაყში მონა იულმა თანამდებობა დატოვა მას შემდეგ, რაც აშშ-ში გასაჯაროებული დოკუმენტებით გამოჩნდა მისი კავშირი ამერიკელ ფინანსისტთან, პროსტიტუციაში არასრულწოვანთა ჩართვაში ბრალდებულ ჯეფრი ეპსტინთან.

ნორვეგია იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც „ეპსტინის ფაილებმა“ განსაკუთრებული სკანდალი გამოიწვია და ამერიკელ ფინანსისტთან ნაცნობობის გამო იმიჯი შეულახა კრონპრინცესა მეტე-მარიტს და ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტორბიორნ იაგლანდსაც.

  • ოფიციალური ვერსიით, ჯეფრი ეპსტინმა ნიუ-იორკის ციხეში თავი მოიკლა 2019 წლის 10 აგვისტოს.
  • ეპსტინის სახელს უკავშირებენ მდიდარ და გავლენიან მამაკაცებთან სექსუალურ ურთიერთობაში არასრუწლოვანი გოგონების ჩათრევას. მსგავსი ბრალდება იყო აშშ-ის ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიმართაც, რასაც ის უარყოფს.
  • გასული ორი თვის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში გასაჯაროვდა მილიონობით დოკუმენტი, რომლებშიც უამრავი ადამიანია მოხსენიებული. ეს უპირობოდ არ ნიშნავს მათ მონაწილეობას გარდაცვლილი ფინანსისტის დანაშაულში.

ნორვეგის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ელჩის, მონა იულის გადადგომა 8 თებერვალს დაადასტურა. სამინისტრო იკვლევს რამდენად მჭიდრო იყო ჯეფრი ეპსტინთან მონა იულის, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კავშირები.

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებულ „ეპსტინის ფაილებში“ ნახსენებია მონა იულის ქმარი, დიპლომატი და პოლიტიკოსი ტერიე რუდ-ლარსენიც და მათი ორი შვილი. სააგენტო dpa გასაჯაროებულ მასალებზე დაყრდნობით წერს, რომ 2019 წელს, ნიუ-იორკის ციხეში მყოფი ეპსტინის მიერ, თვითმკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ხელმოწერილი ანდერძით, მან ნორვეგიელი დიპლომატების შვილებს 5-5 მილიონი დოლარი დაუტოვა.

მონა იულმა განაცხადა, რომ თავისი საქმიანობის ფარგლებში გაიცნო ეპსტინი, რომელთანაც შემდგომში მინიმალური კონტაქტი ჰქონდა. ტერიე რუდ-ლარსენმა ეპსტინთან კონტაქტებს სერიოზული შეცდომა უწოდა. ნორვეგიული მედიის ცნობით, რუდ-ლარსენს ეპსტინთან პირადი ფინანსური ურთიერთობები აკავშირებდა.












