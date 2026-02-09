„ეპსტინის ფაილებში“ ნახსენები ნორვეგიელი დიპლომატი გადადგა ელჩის თანამდებობიდან

ნორვეგია იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც „ეპსტინის ფაილებმა“ განსაკუთრებული სკანდალი გამოიწვია და ამერიკელ ფინანსისტთან ნაცნობობის გამო იმიჯი შეულახა კრონპრინცესა მეტე-მარიტს და ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტორბიორნ იაგლანდსაც.
- ოფიციალური ვერსიით, ჯეფრი ეპსტინმა ნიუ-იორკის ციხეში თავი მოიკლა 2019 წლის 10 აგვისტოს.
- ეპსტინის სახელს უკავშირებენ მდიდარ და გავლენიან მამაკაცებთან სექსუალურ ურთიერთობაში არასრუწლოვანი გოგონების ჩათრევას. მსგავსი ბრალდება იყო აშშ-ის ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიმართაც, რასაც ის უარყოფს.
- გასული ორი თვის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში გასაჯაროვდა მილიონობით დოკუმენტი, რომლებშიც უამრავი ადამიანია მოხსენიებული. ეს უპირობოდ არ ნიშნავს მათ მონაწილეობას გარდაცვლილი ფინანსისტის დანაშაულში.
ნორვეგის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ელჩის, მონა იულის გადადგომა 8 თებერვალს დაადასტურა. სამინისტრო იკვლევს რამდენად მჭიდრო იყო ჯეფრი ეპსტინთან მონა იულის, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კავშირები.
აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებულ „ეპსტინის ფაილებში“ ნახსენებია მონა იულის ქმარი, დიპლომატი და პოლიტიკოსი ტერიე რუდ-ლარსენიც და მათი ორი შვილი. სააგენტო dpa გასაჯაროებულ მასალებზე დაყრდნობით წერს, რომ 2019 წელს, ნიუ-იორკის ციხეში მყოფი ეპსტინის მიერ, თვითმკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე ხელმოწერილი ანდერძით, მან ნორვეგიელი დიპლომატების შვილებს 5-5 მილიონი დოლარი დაუტოვა.
მონა იულმა განაცხადა, რომ თავისი საქმიანობის ფარგლებში გაიცნო ეპსტინი, რომელთანაც შემდგომში მინიმალური კონტაქტი ჰქონდა. ტერიე რუდ-ლარსენმა ეპსტინთან კონტაქტებს სერიოზული შეცდომა უწოდა. ნორვეგიული მედიის ცნობით, რუდ-ლარსენს ეპსტინთან პირადი ფინანსური ურთიერთობები აკავშირებდა.
