FT: ზელენსკი აპირებს 24 თებერვალს გამოაცხადოს არჩევნების და რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა

ამას ბრიტანული გამოცემა Financial Times-ი წერს დასავლეთის და უკრაინის ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უკრაინა აშშ-ის მიერ შეთავაზებული უსაფრთხოების გარანტიების დაკარგვის საფრთხის წინაშეა.
გამოცემის წყაროთა თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის ჩატარების გეგმა გამოაცხადოს 2026 წლის 24 თებერვალს, უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ოთხი წლისთავზე.
Financial Times-მა კომენტარისთვის მიმართა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისს, თუმცა პასუხი არ მიუღია.
- ვოლოდიმირ ზელენსკის პრეზიდენტობის 5-წლიანი ვადა ჯერ კიდევ 2024 წლის გაზაფხულზე ამოეწურა.
- უკრაინის კანონმდებლობით, საომარი მდგომარეობის პირობებში არჩევნები არ ტარდება, ამიტომ ზელენსკი უკრაინის პრეზიდენტად რჩება ახალ არჩევნებამდე.
- რუსეთის ხელისუფლებას არაერთხელ განუცხადებია ზელენსკის არალეგიტიმურობის შესახებ.
- უკრაინაში არჩევნების ჩატარების საჭიროებაზე 2025 წლის დეკემბერში ილაპარაკა აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა.
- ვოლოდიმირ ზელენსკის არაერთხელ უთქვამს, რომ არჩევნების ჩატარება შეუძლებელია, როცა ქვეყანაში საომარი მდგომარეობაა, მილიონობით უკრაინელი დევნილია და ოკუპირებულია უკრაინის ტერიტორიის დაახლოებით 20%.
არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში უკრაინის, რუსეთისა და აშშ-ის სამმხრივი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შემდეგ, რომელიც 4-5 თებერვალს ჩატარდა, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს, უკრაინამ და რუსეთმა სამშვიდობო შეთანხმება 2026 წლის ივნისისთვის გააფორმონ.
ომის დასრულების პირობებზე მიმდინარე მოლაპარაკებებისას რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა მისთვის დონბასის სრულად გადაცემა და შესაბამისად, უკრაინის ჯარების გაყვანა რეგიონის იმ რაიონებიდან, რომლებსაც დღემდე კიევი აკონტროლებს.
პრეზიდენტ ზელენსკის ინფორმაციით, აბუ-დაბიში ბოლო შეხვედრაზეც უკრაინამ დონბასის შესახებ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი პოზიცია, რომ ცეცხლი უნდა შეწყდეს ფრონტის ამჟამინდელ ხაზზე. აშშ-ის კომპრომისული წინადადებაა დონბასში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა.
აბუ-დაბიში სამმხრივი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შემდეგ სააგენტო Reuters-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ აშშ-ისა და უკრაინის წარმომადგენლები მარტს განიხილავდნენ სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შესაძლო ვადად, თუმცა, გეგმის ამბიციურობასაც აღიარებდნენ. საუბარი იყო რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების საკითხზე უკრაინაში რეფერენდუმის ჩატარების შესახებაც.
- კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ უკრაინაში 2026 წლის იანვრის ბოლოს ჩატარებული გამოკითხვით, 52% კატეგორიულად უარყოფს ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ რუსეთისთვის მთელი დონბასის დათმობას.
