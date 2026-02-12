რუსეთში დრონებით შეტევა იყო სამხედრო მრეწველობის და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს, 12 თებერვალს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა დაარტყეს რუსეთის ტამბოვის ოლქის ქალაქ მიჩურინსკში მდებარე ქარხანა „პროგრესს”, რომელიც მაღალეტექნოლოგიურ დანადგარებს აწარმოებს საავიაციო და სარაკეტო სისტემებისთვის.
უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, სხვა შედეგები კი ჯერ დაზუსტებული არ არის.
ტამბოვის ოლქის ხელისუფლებამ დილით განაცხადა, რომ ქალაქ მიჩურინსკზე უკრაინული დრონებით შეტევა იყო, თუმცა დაზიანებულ ობიექტებს შორის კონკრეტულად „პროგრესი“ არ უხსენებია. ოლქის გუბერნატორ ევგენი პერვიშოვის თანახმად, დაშავდა ორი ადამიანი, დაზიანდა რამდენიმე შენობა და ხანძრები გაჩნდა სამრეწველო-ტექნოლოგიური კოლეჯის სასაწავლო სახელოსნოებსა და მაღაზია „მაგნიტში“.
ტელეგრამ-არხი ASTRA წერდა, რომ ეს მაღაზია და კოლეჯი ქარხანა „პროგრესთან“ მდებარეობს.
ადგილობრივ ხელისუფლებას მიჩურინსკზე შეტევის შედეგად გამოწვეული ხანძრის მასშტაბი არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ქალაქში სკოლების დროებით დახურვა, რის შესახებაც მიჩურინსკის მერმა გამოაცხადა, რთულ ვითარებაზე მიუთითებდა.
უკრაინის გენშტაბმა, რომელიც ერთი დღით ადრე, 11 თებერვალს იუწყებოდა ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე შეტევის შესახებაც, დღეს, 12 თებერვალს დააზუსტა, რომ დარტყმის შედეგად დაზიანებულია ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარი, მეორადი გადამუშავების ობიექტების დატვირთვა კი შემცირებული, ან შეჩერებულია.
12 თებერვალს უკრაინული დრონებით შეტევისა და ქალაქ უხტაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძრის შესახებ იუწყებოდა რუსეთის კომის რესპუბლიკის მეთაური როსტისლავ გოლდშტეინი.
უხტაზე დრონებით შეტევის შესახებ უკრაინის გენშტაბს 12 თებერვალს, დღის პირველ ნახევარში არაფერი უთქვამს.
უხტაში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და კიდევ რამდენიმე საწარმო აქვს კომპანია „ლუკოილს“. ამავე ქალაქშია „გაზპრომის“ საწარმოებიც და „როსნეფტის“ ნავთობის საქაჩი სადგური.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში სამხედრო ობიექტების გარდა ხშირად უტევენ ნავთობის საცავებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს და სხვა საწარმოებს, რომლებიც კიევის თანახმად, რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ.
- რუსეთი ამ შეტევებს „ტერაქტებს" უწოდებს, უკრაინა კი -„კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმებს რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 12 თებერვალს ისევ „ტერაქტებზე" პასუხად გამოაცხადა უკრაინის ენერგოობიექტებზე მასირებული შეტევა, რომელიც გასული ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
ფორუმი