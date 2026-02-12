უკრაინამ დაადასტურა დარტყმა რუსეთის სარაკეტო-საარტილერიო სამმართველოს არსენალზე

გენშტაბის მიერ 12 თებერვალს, დღისით გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ამ არსენალს, სადაც რაკეტები, საბრძოლო მასალები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ინახება, გასულ ღამით დაარტყეს უკრაინული რაკეტებით „ფლამინგო“.
- ვოლგოგრადის ოლქის ადმინისტრაცია დილით იუწყებოდა, რომ საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფების მიერ „მოგერიებული" უკრაინული რაკეტების „ნამსხვრევების ჩამოცვენამ" დაბა კოტლუბანის მახლობლად ხანძარი გამოიწვია თავდაცვის სამინისტროს ობიექტის ტერიტორიაზე და დეტონაციის საფრთხის გამო მიღებულია კოტლუბანიდან სამოქალაქო მოსახლეობის ევაკუაციის გადაწყვეტილება.
- ოფიციალურ ცნობაში დაკონკრეტებული არ ყოფილა, რომ ეს ობიექტი მთავარი სარაკეტო-საარტილერიო სამმართველოს არსენალია, თუმცა საჯარო წყაროებით ცნობილია, რომ კოტლუბანში სწორედ ეს ობიექტი მდებარეობს.
- არსენალზე დარტყმის შესახებ არაფერი უთქვამს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს.
უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, კოტლუბანის არსენალზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაფიქსირებულია ძლიერი აფეთქებები და საბრძოლო მასალების ე.წ. მეორადი დეტონაცია, ზარალის მასშტაბი კი დაზუსტების ეტაპზეა.
