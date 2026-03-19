გარეგინ II სავარაუდოდ, ვერ დაესწრება პატრიარქ ილია II-ის დაკრძალვას

როგორც ფაშინიანმა დღეს 19 მარტს ბრიფინგზე განაცხადა შესაბამისი შეკითხვის პასუხად "მონაწილეობის ფორმატს ახლა განიხილავენ".
შეკითხვაზე, ხომ არ მიაჩნია, რომ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის დაკრძალვას უნდა დაესწოს სომხეთის პატრიარქი, ფაშინიანმა უპასუხა, რომ "არ აღიარებს" კტრიჩ ნერსისიანს (გარეგინ II) ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსად".
ბოლო პერიოდში სომხეთის კათოლიკოს-პატრიარქს ფაშინიანი საერო სახელით მოიხსენებს და გარეგინ II-ს მაგივრად კტრიჩ ნერსისიანს ამბობს.
გარეგინ II-ს სპეციალური მიწვევა გავუგზავნეთ - მიტროპოლიტი ნიკოლოზი
მანამდე, დღეს ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა, სამების ტაძართან, სადაც პატრიარქის ილია მეორის სამოქალაქო პანაშვიდი იმართება, მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ გარეგინ II-ს საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი აქვს, თუმცა, მისი თქმით ეს შესაძლებლობა არ ეძლევა.
"ვინ ჩამოვა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ დავუგზავნეთ მოწვევა ყველა პირველ იერარქს, როგორც წესი და რიგია. ისე, გარდა ამისა, ჩვენ გვიკავშირდებიან არამართლმადიდებელი ეკლესიებიდან, მაგალითად, სომხეთის პატრიარქს უნდა ჩამოსვლა, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ, ჯერ ერთი ისტორიული ურთიერთობა, მაგრამ, იქ სომხეთშია ძალიან სერიოზული არეულობა და პატრიარქს არ უშვებენ ქვეყნიდან, ჩვენ გავუგზავნეთ სპეციალური მოწვევა და თუ გამოუშვებენ ჩამოვა"- თქვა მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა.
სომხეთში გარეგინ II-ის მიმართ საქმეა აღძრული
სომხეთის პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმე აქვს აღძრული სომხეთის კათოლიკოს გარეგინ მეორის წინააღმდეგ და აეკრძალული აქვს ქვეყნის დატოვება.
ამის გამო ის ვერ დაესწრ ავსტრიის ქალაქ სანქტ-პიოლტენში დაგეგმილ შეხვედრას,რომელიც 55 იერარქი უნდა დასწრებოდა სომხეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან.
- გარეგინ მეორე, - ყოველთა სომეხთა 132-ე კათოლიკოსი, რომელიც 1999 წლიდან უდგას ეჯმიაწინში სომხურ სამოციქულო ეკლესიას სათავეში - ნიკოლ ფაშინიანის მთავრობასთან დაპირისპირებულია;
- უთანხმოება, რომელიც 2020 წლიდან დაიწყო, დროთა განმავლობაში გაღრმავდა და ახლა კიდევ უფრო გამწვავდა;
- გარეგინ მეორე 2020 წლის დეკემბრის შემდეგ ითხოვს ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას; ეჯმიაწინმა გარეგინ მეორის
ეს პოზიცია 2024 წლის ოქტომბერშიც დაადასტურა;
- ფაშინიანის მთავრობა, თავის მხრივ, კათოლიკოსს პოლიტიკაში ჩარევაში ადანაშაულებს და ამის გამო საყვედურობს;
- გარეგინ მეორის წინამძღოლობით, სომხეთის სამოციქულო ეკლესია ეწინააღმდეგება ფაშინიანის მთავრობის არაერთ ინიციატივას, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, გერბიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოშლას და ა.შ.
ვის ელიან საქართველოს პატრიარქის დაკრძალვის ცერემონიაზე
ამ დრისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დადასტურებული ინფორმაციით, საქართველოში ჩამოვა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი.
დეკანოზ თეიმურაზ თათარაშვილის თანახმად,"მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა, ბართლომეოსი, წაუკითხავს მიცვალებულის მსახურებისთვის დაკავშირებულ ლოცვას" "კვირას ჩატარდება საგანგებო ლიტურგია და მსოფლიო პატრიარქი აღავლენს მსახურებას".
"ჩამოვლენ სხვა დელეგაციები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. კონკრეტული სია ალბათ გამოქვეყნდება და ყველასთვის გახდება ცნობილი სულ მალე", - თქვა დეკანოზმა თეიმურაზ თათარაშვილმა მედიასთან საუბარში.
- 17 მარტს, გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში თბილისში, კლინიკა „კავკასიის მედიცინის ცენტრში“ გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი;
- სინოდის გადაწყვეტილებით, მას კვირას, 22 მარტს სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ;
- კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების გამო საქართველოში გლოვა გამოცხადდა;
- საქართველოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო ქვეყანა სამძიმრის წერილებს იღებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაგან და მაღალი თანამდებობის პირებისგან.
