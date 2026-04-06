მეუღლის ცნობით, ბაქოში ჟურნალისტი სადიგოვი დაკავების შემდეგ მალევე გაათავისუფლეს

თავდაპირველად მან განაცხადა, რომ ჟურნალისტი ორმა პოლიციელმა წაიყვანა პოლიციის განყოფილებაში, - თუმცა კონკრეტულად სად, არ იცოდა.
„დაზუსტებით ვიცი, რომ ნამდვილად პოლიციელებმა დააკავეს და პოლიციის ფორმაში იყვნენ“, - თქვა მან თავდაპირველად.
მოგვიანებით კი განაცხადა, რომ ბოლოს მიღებული ინფორმაციით, ჟურნალისტი განყოფილებიდან გამოუშვეს.
„თუმცა, რადგან ამჟამად მასთან პირდაპირი კონტაქტი არ შემიძლია, მისი დაკავების მიზეზის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს“, - წერს ის.
სევინჯ სადიგოვა ორ მოზარდ შვილთან ერთად ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში იმყოფება.
მისი თქმით, ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, „საკმაოდ სერიოზული საფუძველი არსებობს იმისთვის“, რომ შეშფოთებული იყოს ქმრის გარშემო შექმნილი გარემოებების გამო.
„ყველაფერი, რაც დღემდე განვიცადეთ, ასევე ადასტურებს, რომ ჩვენი ცხოვრება მთლიანად თავდაყირა დადგა და განადგურდა“, - წერს ის.
სადიგოვის გაძევება
წინა დღეს, 2026 წლის 5 აპრილს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აფგან სადიგოვის გაძევების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ, რამდენიმე საათში აღასრულა.
- ჟურნალისტი 4 აპრილის ღამეს დააკავა პოლიციამ - შსს-ის ცნობით, მიზანი „საქმის დროულად განხილვა“ იყო;
- ამჯერად მას სოციალურ ქსელში პოლიციელის შეურაცხყოფას ედავებოდნენ;
- სადიგოვის წინააღმდეგ სასამართლო სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაშუაღამევს დაინიშნა;
- გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა გამთენიისას, დაახლოებით 04:00 საათზე, გამოაცხადა.
სადიგოვის გაძევების მომდევნო დღეს, 6 აპრილს, საქართველოს ეწვია აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მეუღლესთან, ვიცე-პრეზიდენტ მეჰრიბან ალიევასთან ერთად.
შეფასებები
„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ (საიას) შეფასებით, ჟურნალისტ აფგან სადიგოვის აზერბაიჯანში გაძევება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევაა.
„სახელმწიფომ ფაქტობრივად უგულებელყო სტრასბურგის სასამართლოს დროებითი ღონისძიება და გამოიყენა გაძევება ექსტრადიციის აკრძალვის ფორმალური გვერდის ავლისთვის“, - აცხადებს საია.
საიას შეფასებითვე, აფგან სადიგოვის საქმეში სამართალდამცავი უწყებისა და სასამართლოს მოქმედებათა თანხვედრა „მართლმსაჯულების სისტემას წარმოაჩენს როგორც რეპრესიულ სადამსჯელო მექანიზმს“.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების დარღვევად მიიჩნევენ სადიგოვის გაძევებას ოპოზიციური პარტიები და მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი.
ზურაბიშვილიც და ოპოზიციური პარტიებიც საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებენ, დააკვირდნენ სადიგოვის გაძევების საქმეს.
- აფგან სადიგოვი ცოლსა და ორ არასრულწლოვან შვილთან, 10 და 15 წლის გოგოებთან ერთად, საქართველოში 2023 წლის 24 დეკემბერს ჩამოვიდა. მას შემდეგ თბილისში ცხოვრობდა და ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ.
- სადიგოვი საექსტრადიციო მიზნით საქართველოში რამდენიმეთვიან პატიმრობაშიც იყო. ის ამ მიზნით 2024 წლის 4 აგვისტოს დააკავეს.
- წინასაექსტრადიციო პატიმრობას და სამშობლოში მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს ის აზერბაიჯანიდან დაკვეთილ დევნად მიიჩნევდა და ციხეში ყოფნისას 141 დღის განმავლობაში შიმშილობდა. მან პროტესტის ეს ფორმა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ შეცვალა.
