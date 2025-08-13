რადიო თავისუფლების გამოძიება - დმიტრი მედვედევის შვილი გიგანტურ რუსულ სამხედრო კომპანიაში მუშაობს

რადიო თავისუფლების რუსულმა საგამოძიებო უწყება “სისტემამ” დაადგინა, რომ რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის, დმიტრი მედვედევის შვილი გიგანტური სახელმწიფო-სამრეწველო კონგლომერატის, “როსტექის” შვილობილ კომპანიაში მუშაობს - ეს კორპორაცია აწარმოებს იმ იარაღის უდიდეს წილს, რომელსაც მოსკოვი უკრაინასთან ომში იყენებს.
2016 წელს, სანამ მოსკოვის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტს დაამთავრებდა, ილია მედვედევმა რუსულ ტაბლოიდ МК-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ დიდ სახელმწიფო კომპანიაში მუშაობა არ უნდოდა.
თუმცა დღეს ის სწორედ ამას აკეთებს. 2022 წლის ოქტომბრიდან, უმცროსი მედვედევი, რომელიც ამ თვეში 30 წლის გახდა, РТ-Развитие бизнеса-ს" ( РТ-ბიზნესის განვითარება) დირექტორის მრჩეველია, ეს კომპანია კი “როსტექის” ნაწილია.
ის ინვესტიციებსა და აქტივებს მართავს და, ფედერალური საგადასახადო სამსახურის გაჟონილი მონაცემების მიხედვით, რომელიც “სისტემამ” შეისწავლა, მისი თვიური ხელფასი 270 000 რუბლია ($3 400).
ვლადიმირ პუტინმა 2008-2012 წელს პრეზიდენტად დიმიტრი მედვედევი დანიშნა, რათა ორი თანმიმდევრული საპრეზიდენტო ვადის კონსტიტუციური ლიმიტი აერიდებინა თავიდან. 2012 წელს პუტინი პრეზიდენტად დაბრუნდა და 2020 წელს ხელი მოაწერა საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც მას უფლებას მისცემდა, პრეზიდენტად 2036 წლამდე დარჩენილიყო.
პრეზიდენტობის დროს, მედვედევი ცდილობდა, თავი შედარებით ლიბერალურ და დემოკრატიული რეფორმების მხარდამჭერ მმართველად წარმოეჩინა. ახლა ის პუტინის მრჩეველთა უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და მმართველი პარტია “ერთიანი რუსეთის” თავმჯდომარეა. ის უკიდურესად აგრესიულად უჭერს მხარს რუსეთის ომს უკრაინაში და სოციალურ ქსელებში დასავლეთზე ღვარძლიან ტექსტებს და ბირთვული შეტევის მუქარებს ავრცელებს.
პუტინის მმართველ სტრუქტურებში მაღალჩინოსნების შვილები იმ სახელმწიფო კომპანიებში ან კერძო ფირმებში იწყებენ მუშაობას, რომლებიც პირდაპირაა ხელისუფლებასთან დაკავშირებული. ზოგი სამთავრობო პოზიციაზეც კი ინიშნება.
“როსტექის” დირექტორი, სერგეი ჩემეზოვი, პუტინთან დაახლოებული ადამიანია. ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში ისინი აღმოსავლეთ გერმანიაში საბჭოთა "კგბ-ს" ოფიცრებად მსახურობდნენ და დრეზდენში ერთსა და იმავე საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობდნენ. როდესაც ილია მედვედევმა РТ-Развитие бизнеса-ში დაიწყო მუშაობა, კომპანიის დირექტორი ალექსანდრ ნაზაროვი იყო - ჩემეზოვის ძველი ნაცნობი.
ილია მედვედევი დმიტრი მედვედევის და მისი ცოლის, სვეტლანა მედვედევას, ერთადერთი შვილია. ილია მედვედევის РТ-Развитие бизнеса-ს მიერ დაქირავების შესახებ საჯარო განცხადება არ გაკეთებულა, არაფერი თქმულა იმაზე, როგორ მიიღო მან ეს სამსახური.
2012-2020 წლებში, პრემიერ-მინისტრობის დროს, დმიტრი მედვედევი პასუხისმგებელი იყო “როსტექთან” კომუნიკაციაზე. საინვესტიციო ფონდი კი, რომელიც დმიტრი მედვედევთანაა დაკავშირებული, “როსტექის” პარტნიორად ითვლებოდა.
2015-2019 წლებში, ილია მედვედევი გიგანტ ინტერნეტკომპანია VK-ში მუშაობდა, თუმცა ვერცერთმა თანამშრომელმა, რომლებსაც “სისტემა” გაესაუბრა, ვერ თქვა, რას აკეთებდა იქ მედვედევი: “სამსახურში ერთხელაც კი არ მინახავს”, - აღნიშნა ყოფილმა უფროსმა მენეჯერმა.
“როსტექი” VK-ში РТ-Развитие бизнеса-ს საშუალებით აქციებს ფლობდა, ხოლო იმ პერიოდში კომპანიის ერთ-ერთი აქციონერი ცნობილი მილიარდერი ალიშერ უსმანოვი იყო. 2019-2022 წლებში ილია მედვედევი მუშაობდა IT კომპანია “კრიპტონიტის” საინვესტიციო განყოფილებაში. კომპანია მაშინ უსმანოვს ეკუთვნოდა.
2022 წელს უსმანოვის წარმომადგენელმა უარყო მილიარდერის მჭიდრო კავშირები მედვედევის ოჯახთან და თქვა, რომ ნებისმიერი მცდელობა, ერთმანეთთან დაეკავშირებინათ უსმანოვი და ილია მედვედევის კარიერა, “მიკერძოებული” მიდგომა იყო.
“როსტექმა” და РТ-Развитие бизнеса-მ ამ თემაზე დასმულ კითხვებს არ უპასუხეს.
დმიტრი მედვედევი “ერთიანი რუსეთის” თავმჯდომარეა - ეს პარტია 2012 წლიდან მოყოლებული ქვეყნის მასშტაბით პუტინის პოლიტიკური კონტროლის ერთ-ერთ ძირითად ბერკეტად ითვლება. რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინაში სულ რამდენიმე თვის დაწყებული იყო, როდესაც მედვედევის შვილი პარტიაში გაწევრიანდა. მოგვიანებით მას აშშ-ისა და ევროკავშირის სანქციები დაეკისრა.
2023 წელს “ერთიანმა რუსეთმა” განაცხადა, რომ ილია მედვედევმა კოორდინაცია გაუწია ვებგვერდის, “მე ვარ რუსეთში” შექმნას. ეს პორტალი უკრაინის იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის შეიქმნა, რომლებსაც პუტინი რუსეთის ტერიტორიებად აცხადებს.
თარგმანი: მარიამ ნოზაძე