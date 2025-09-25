„საბრძოლველად ემზადება, მე ასე ვხედავ“ - ერეკლე მეფის ძეგლის მოქანდაკე

თბილისში ერეკლე მეორის ძეგლის დადგმა რომ იყო გადაწყვეტილი ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჯერ კიდევ 2024 წლის აგვისტოში განაცხადა. ეს განზრახვა მაშინვე არ მოეწონა საზოგადოების ნაწილს, რომელმაც ამ ძეგლში მმართველი ძალის მორიგი პროპაგანდული ნაბიჯი დაინახა - მეფე ერეკლემ ხელი მოაწერა გიორგიევსკის ტრაქტატს, დღეს კი ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველო სულ უფრო სცილდება დასავლეთს და რუსეთის გავლენის ქვეშ ბრუნდება.
ქანდაკება კულტურის სამინისტროსა და დედაქალაქის მერიის ერთობლივი ძალიხსმევით შეიქმნა. ძეგლი კახეთის გზატკეცილზე, „სამგორის პარკში“ დადგეს. 24 სექტემბერს ის ირაკლი კობახიძემ და თბილისის მერმა კახა კალაძემ გახსნეს.
ძეგლის ესკიზის ავტორი აწ გარდაცვლილი მოქანდაკე მერაბ მერაბიშვილია. მისივე გაკეთებულია ერეკლე მეორის ძეგლი თელავში. მონუმენტზე მოქანდაკეებმა - მალხაზ ცისკაძემ და ჯონი გოგაბერაშვილმა იმუშავეს. ქანდაკების შექმნაში ასევე მონაწილეობდნენ: ვახტანგ ვარდოსანიძე, უშანგი ჭიჭიაშვილი, თემურ კიკნაველიძე, თემურ ქოქიაშვილი და ავთანდილ კბილცეცხლაშვილი.
ძეგლი ჩამოსხმულია ბრინჯაოსგან, პიედესტალს ზემით მისი სიმაღლე 5 მეტრია. ცხენზე შემჯდარ მეფე ერეკლეს თავზე მუზარადი ახურავს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ საბრძოლველად არის გამზადებული. მარცხენა ხელით ხმალი და აღვირი უჭირავს, მარჯვენა მაღლა აქვს შემართული, თითქოსდა ჯარს რაღაცას ანიშნებსო.
თბილისელების ნაწილს ის არ მოეწონა, რომ ერეკლე მეფე თელავში დადგმული ძეგლისგან განსხვავებით ხმალშემართული არაა. ბევრი წერდა, რომ აქ ერეკლე მონღოლ ხანებს უფრო ჰგავს, ვიდრე თავის თავს.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ვახტანგ ვარდოსანიძეს, რომელიც ქანდაკებაზე მუშაობდა. ის ამბობს, რომ ესკიზი მოქანდაკეებს კულტურის სამინისტრომ გადასცა და მათაც ზედმიწევნით შეასრულეს შეკვეთა.
„ესკიზი თაბაშირში გაკეთებული, გადიდებული მოვიდა ჩვენამდე. პატარა ორიგინალი რაც იყო, იგივე იყო გადიდებულიც. არაფერი შეცვლილა და ამის მიხედვით გავაკეთეთ. - ამბობს ვახტანგ ვარდოსანიძე, - ეს ძეგლი განასახიერებს სილამაზეს, ვაჟკაცობას, ხმალი ქარქაშიდან აქვს ამოღებული, ბაშვობიდან რომ ამოიღო ხმალი ქარქაშიდან იმის მსგავსად, განრისხებული სახე აქვს, საბრძოლველად ემზადება... მე ასე ვხედავ ამ ძეგლს. მე ვამგვანებ ერეკლეს, ჰგავს, მაგრამ მთავარი მაინც არსია“.
საქართველოსა და საზღვარგარეთ დგას მერაბ მერაბიშვილის სხვა სკულპტურებიც: ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ერეკლე მეორის ძეგლი თელავში, შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლი თბილისში და გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში - გიორგი დიმიტროვი იყო ბულგარელი რევოლუციონერი და კომუნისტი, რომელსაც მეტსახელად ბულგარელ ლენინსაც ეძხდნენ.
ფორუმი