პარლამენტის შენობასთან აქცია მიმდინარეობს, გაუშვეს ფოიერვერკები

აქციის მონაწილეებმა ფოიერვერკები და ფერადი კვამლი პარლამენტის შენობის უკანა შესასვლელთან გაუშვეს.
ამ წუთებში რუსთაველის გამზირი ისევ გადაკეტილია, უწყვეტი პროევროპული აქციების 276-ე დღეს.
მანამდე, სტუდენტებმა, აქტივისტებმა და პროევროპული აქციების დროს დაპატიმრებული ახალგაზრდების მშობლებმა მოაწყვეს მსვლელობა ევროკავშირის წარმომადგენლობის შენობისკენ - საქართველოს პროევროპული მომავლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ “ქართული ოცნების” ხელისუფლება ხალხის ნებას არ გამოხატავს.
როგორც იუწყებიან, ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დატოვეს დაპატიმრებული სამოქალაქო აქტივისტის, ზვიად ცეცხლაძის მიერ ციხიდან გამოგზავნილი წერილი.
31 აგვისტო ბოლო ვადაა, როდესაც "ქართული ოცნების" ხელისუფლებამ უნდა წარადგინოს განახლებული ინფორმაცია ევროკომისიის 8 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით, რამაც ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვრის - უვიზო მიმოსვლის - მომავალი უნდა განსაზღვროს.
26 აგვისტოს, სადავო პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ლევან მახაშვილმა ტელეკომპანია “იმედს” უთხრა, რომ ევროკომისიისთვის გასაგზავნი ანგარიში უკვე მზად ჰქონდათ და ამ ანგარიშიდან ჩანდა, რომ “საქართველო პირნათლად ასრულებს თავის ვალდებულებებს“.
წერილი ევროკომისიამ თბილისში ივლისის შუა რიცხვებში გამოგზავნა. მას შემდეგ არ გავრცელებულა ინფორმაცია ამ წერილში მოყვანილი 8 რეკომენდაციის შესრულების შესახებ.
რეკომენდაციების პირველი პუნქტი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას შეეხება; მათ შორის არის შეკრების, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლება, პირადი ცხოვრების დაცულობის უფლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვის აუცილებლობა.
“ქართული ოცნება” ღიად აცხადებდა, რომ არ შეასრულებდნენ, მაგალითად, "ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ კანონის გაუქმების რეკომენდაციას.
