Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
დავით ლომიძესა და თემურ ზასოხაშვილს მოლოტოვის კოქტეილის სროლას ედავებიან
დავით ლომიძესა და თემურ ზასოხაშვილს მოლოტოვის კოქტეილის სროლას ედავებიან
საზოგადოება

ლომიძისა და ზასოხაშვილის საქმე - ლაივბლოგი (08/08/2025)

იხ. კომენტარები

მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა დავით ლომიძისა და თემურ ზასოხაშვილის სასამართლო სხდომა ბრალდებულების საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადადო. ამის შემდეგ მხოლოდ განაჩენის გამოცხადება რჩება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ გადაწყვეტილება შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. სხდომას აშუქებს ჟურნალისტი სალომე ჩადუნელი.

14:35

განაჩენის გამოცხადების დღეს თემურ ზასოხაშვილს დაბადების დღე ჰქონდა.

14:03

„თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ შეწყალება", - ამ ფრაზით დაასრულა სხდომა გალუსტაშვილმა.

დარბაზიდან მხარდამჭერი შეძახილებია. „ყველაფერი კარგად იქნება იმაზე კარგად, ვიდრე გალუსტაშვილს ჰგონია"

14:02

მოსამართლე, ნინო გალუსტაშვილმა თემურ ზასოხაშვილი და დავით ლომიძე დამნაშავედ ცნო და განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლითა და 6 თვის ვადით.

13:55

ნინო გალუსტაშვილი ბრუნდება სხდომათა დარბაზში. მანდატურები დარბაზის მარჯვენა და მარცხენა კუთხეებში განლაგდნენ.

ჩამოტვირთე მეტი

ფორუმი

XS
SM
MD
LG