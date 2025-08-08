ლომიძისა და ზასოხაშვილის საქმე - ლაივბლოგი (08/08/2025)

განაჩენის გამოცხადების დღეს თემურ ზასოხაშვილს დაბადების დღე ჰქონდა.
„თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ შეწყალება", - ამ ფრაზით დაასრულა სხდომა გალუსტაშვილმა.
დარბაზიდან მხარდამჭერი შეძახილებია. „ყველაფერი კარგად იქნება იმაზე კარგად, ვიდრე გალუსტაშვილს ჰგონია"
მოსამართლე, ნინო გალუსტაშვილმა თემურ ზასოხაშვილი და დავით ლომიძე დამნაშავედ ცნო და განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლითა და 6 თვის ვადით.
ნინო გალუსტაშვილი ბრუნდება სხდომათა დარბაზში. მანდატურები დარბაზის მარჯვენა და მარცხენა კუთხეებში განლაგდნენ.
