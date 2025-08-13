Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
საზოგადოება

ზინოვკინა-გრიბულის საქმე - ლაივბლოგი (13/08/2025)

იხ. კომენტარები

გრძელდება ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა ანასტასია ზინოვკინასა და არტემ გრიბულის საქმეზე. დღეს ნივთმტკიცებულებებს შეისწავლიან. რუსეთის მოქალაქეებს ნარკოტიკების შეძენა-შენახვას ედავებიან. მათ მიაჩნიათ, რომ პროევროპული აქციების მხარდაჭერისთვის ისჯებიან.

12:12

სხდომა დასრულდა, მორიგი პროცესი, ხვალ, 14 აგვისტოს 11:00-ზე

12:12

მომდევნო სხდომა ხვალ, 11:00-ზე გაიმართება. მოსამართლე ვარაუდობს, რომ ბრალდებულების დაკითხვასაც მოასწრებს დ ბრალდების მხარის დასკვნით სიტყვასაც. მხარეები ფიქრობენ, რომ პროკურორის სიტყვა ვერ მოესწრება.

საბოლოოდ, ასე შეთანხმდა, ხვალ 2 საათამდე იმუშავებენ და მოვლენების განვითარების შესაბამისად იმოქმედებენ.

12:10

ბრალდების მხარის ნივთმტკიცებების გამოკვლევა დასრულებულია. ნუგზარ ჭიტაძემ თქვა, რომ ზოგადადაც, დაასრულა მტკიცებულებების გამოკვლევა. სასამართლო დაცვის მხარის მტკიცებულებების შესწავლის ეტაპზე გადადის.

12:06

ბოლო სპეცპაკეტში ანასტასია ზინოვკინას პასპორტი და საბანკო ბარათია დალუქული. ნივთმტკიცებების პაკეტებს ხელს არ აწერენ ბრალდებულები.

ჩამოტვირთე მეტი

ფორუმი

XS
SM
MD
LG